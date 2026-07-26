В Ростове введен режим ЧС из-за непогоды. Число пострадавших увеличилось до 28 человек
В Ростове-на-Дону власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана
Предыстория. 25 июля на Ростовскую область обрушилась непогода. Из-за ливня затопило улицы, а ветер повалил деревья. Были повреждены линии электропередач, отсутствовало водоснабжение. Один человек погиб, еще 13 пострадали. Также были задержаны 89 поездов.
26 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в городе введен режим ЧС из-за непогоды. Кроме того, число пострадавших увеличилось до 28 человек.
На Черноморском побережье шторм::
По данным Скрябина, за сутки в городе упало более 1 тыс. деревьев. Из них специалисты уже убрали 132. Всего в Единую диспетчерскую службу поступило 35 тыс. обращений от жителей.
Глава города рассказал, что в ликвидации последствий непогоды участвуют 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники.
Как писали Юга.ру, в начале июля в Дагестане реки вышли из берегов, разрушены дамба и газопровод, 30 тыс. человек остались без света.