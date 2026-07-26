В Ростове введен режим ЧС из-за непогоды. Число пострадавших увеличилось до 28 человек

Предыстория. 25 июля на Ростовскую область обрушилась непогода. Из-за ливня затопило улицы, а ветер повалил деревья. Были повреждены линии электропередач, отсутствовало водоснабжение. Один человек погиб, еще 13 пострадали. Также были задержаны 89 поездов.

26 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в городе введен режим ЧС из-за непогоды. Кроме того, число пострадавших увеличилось до 28 человек.