Оперативный штаб Краснодарского края утром 28 апреля сообщил, что ночью Туапсе снова подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших, по данным оперштаба, нет.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что атака на город началась в районе полуночи. Местные жители рассказали о десятках взрывов и стрельбе средств ПВО, которая продолжалась несколько часов.

Напомним, что это уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за эти недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля. Оба удара пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу. В результате первой атаки погибли два человека и были повреждены более 60 зданий. В результате второй погиб мужчина, обломки дронов повредили жилую многоэтажку, музей, церковь, школу и детский сад. Пожар на нефтяном терминале после второй атаки тушили пять суток, о полной его ликвидации губернатор Вениамин Кондратьев объявил только вечером 24 апреля.