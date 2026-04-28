Туапсе снова атаковали беспилотники. На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней

Краснодарский край

  • Дым от пожара на нефтебазе в Туапсе, 21 апреля 2026 года © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру
В городе продолжается очистка побережья после предыдущих атак

Оперативный штаб Краснодарского края утром 28 апреля сообщил, что ночью Туапсе снова подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших, по данным оперштаба, нет.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что атака на город началась в районе полуночи. Местные жители рассказали о десятках взрывов и стрельбе средств ПВО, которая продолжалась несколько часов.

Напомним, что это уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за эти недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля. Оба удара пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу. В результате первой атаки погибли два человека и были повреждены более 60 зданий. В результате второй погиб мужчина, обломки дронов повредили жилую многоэтажку, музей, церковь, школу и детский сад. Пожар на нефтяном терминале после второй атаки тушили пять суток, о полной его ликвидации губернатор Вениамин Кондратьев объявил только вечером 24 апреля.

Город переживает масштабную экологическую катастрофу. После двух первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе и акваторию Черного моря. По данным оперштаба Краснодарского края, было собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного грунта. Эколог Евгений Витишко назвал произошедшее «крупнейшим экологическим бедствием региона». Центральный городской пляж пришлось закрыть, на побережье обнаружили замазученных птиц, а жители зафиксировали «нефтяной дождь» — крыши домов и автомобили покрылись маслянистыми черными каплями.

Режим ЧС в Туапсинском округе действует с 16 апреля. При этом Ассоциация туроператоров России заявила, что пожар и разлив нефти не повлияют на продажи путевок.

Как писали Юга.ру, на берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет.

