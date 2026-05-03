«Курортный сезон будет». Власти Туапсе обещают очистить пляж от нефти к 1 июня

2 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live» заявил, что городской пляж Туапсе, пострадавший от разлива нефтепродуктов, будет полностью очищен к 1 июня. По его словам, курортный сезон состоится: береговая линия округа составляет около 90 км, и загрязнение затронуло лишь один участок побережья.

«Пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заверил Бойко. Он уточнил, что на данный момент убрано уже практически 95% разлившихся нефтепродуктов, а оставшаяся часть локализована. Локальные зоны загрязнения могут оставаться на «диких» пляжах, но их отрабатывают по сигналам от местных жителей.

По данным главы округа, к 1 мая с трех участков в Туапсе было собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. В работах задействованы 790 специалистов и 48 единиц техники. На водной глади, по словам Бойко, следов углеводородов уже не фиксируется.

Глава округа также отметил, что аномального всплеска обращений жителей в скорую помощь и больницы после разлива не зафиксировано. А информацию о критической ситуации в городе он связал с деятельностью «западных телекомпаний и блогеров».