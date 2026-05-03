«Курортный сезон будет». Власти Туапсе обещают очистить пляж от нефти к 1 июня
Глава Туапсинского округа заявил, что убрано практически 95% нефтепродуктов
2 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live» заявил, что городской пляж Туапсе, пострадавший от разлива нефтепродуктов, будет полностью очищен к 1 июня. По его словам, курортный сезон состоится: береговая линия округа составляет около 90 км, и загрязнение затронуло лишь один участок побережья.
«Пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заверил Бойко. Он уточнил, что на данный момент убрано уже практически 95% разлившихся нефтепродуктов, а оставшаяся часть локализована. Локальные зоны загрязнения могут оставаться на «диких» пляжах, но их отрабатывают по сигналам от местных жителей.
По данным главы округа, к 1 мая с трех участков в Туапсе было собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. В работах задействованы 790 специалистов и 48 единиц техники. На водной глади, по словам Бойко, следов углеводородов уже не фиксируется.
Глава округа также отметил, что аномального всплеска обращений жителей в скорую помощь и больницы после разлива не зафиксировано. А информацию о критической ситуации в городе он связал с деятельностью «западных телекомпаний и блогеров».
«Зачем это продолжается?»:
Напомним, что центральный городской пляж Туапсе оказался загрязнен нефтепродуктами после серии атак беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал «Роснефти». Город четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая.
В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, которая впадает в Черное море прямо у центрального пляжа. Спасатели установили боновые заграждения и нефтеловушки, но обильные дожди подняли уровень воды в реке, и нефтепродукты перелились через защитные барьеры — часть ушла в море. По спутниковым данным, пятно растянулось более чем на полкилометра вдоль берега. В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц.
Всего за четыре атаки погибли три человека, шестеро получили ранения. Обломки БПЛА повредили десятки жилых домов и социальных объектов. С 16 апреля в Туапсе действует режим ЧС, а после третьей атаки его повысили до регионального уровня. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее в Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона» — по его оценке, превосходящим по масштабу и потенциальным последствиям катастрофу в Анапе конца 2024 года.
28 апреля Владимир Путин впервые прокомментировал атаки на Туапсе, назвав удары по энергетическим объектам террористическими и признав, что они «потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия». При этом он сослался на доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об отсутствии серьезных угроз.
Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.
