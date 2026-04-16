Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек

Атака БПЛА на Туапсе: число пострадавших выросло до семи, погибли подросток и взрослая девушка, в округе ввели режим ЧС

Предыстория. 16 апреля произошла атака БПЛА на Кубань. По предварительной информации, жертвами стали двое детей — пяти и четырнадцати лет. Еще двое взрослых получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Туапсе увеличилось до семи человек. После разбора завалов и работы экспертов стало известно, что погиб один ребенок — 14-летняя девочка. Вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают.

Также за медицинской помощью с различными травмами обратились один мужчина, один ребенок и три женщины.