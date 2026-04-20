В Туапсе после ночной атаки БПЛА и пожара в морпорту выпал мазутный дождь

20 апреля телеграм-канал RusNews сообщил, что в Туапсе после ночной атаки беспилотников выпал мазутный дождь.

Напомним, в ночь на 20 апреля курорт атаковали БПЛА. В результате в морском порту вспыхнул пожар. Погиб один мужчина, еще один пострадал.



Также обломки дронов повредили остекление в жилой многоэтажке, здании музея и церкви, а также в начальной школе и детсаду. Зафиксировано повреждение газовой трубы.