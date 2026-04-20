В Туапсе после ночной атаки БПЛА и пожара в морпорту выпал мазутный дождь

  • © Скриншоты ролика из телеграм-канала RusNews
Житель Туапсе показал последствия нефтяного дождя — мазутные капли покрыли навес и садовую мебель

20 апреля телеграм-канал RusNews сообщил, что в Туапсе после ночной атаки беспилотников выпал мазутный дождь.

Напомним, в ночь на 20 апреля курорт атаковали БПЛА. В результате в морском порту вспыхнул пожар. Погиб один мужчина, еще один пострадал.

Также обломки дронов повредили остекление в жилой многоэтажке, здании музея и церкви, а также в начальной школе и детсаду. Зафиксировано повреждение газовой трубы.

Местный житель поделился видео, на котором видны следы нефтяного дождя. Например, капли хорошо заметны на белом пластиковом стуле, стоявшем во дворе у автора ролика. Также мужчина показал навес, покрытый маслянистым налетом.

Как писали Юга.ру, 6 апреля БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Повреждены нефтяной трубопровод, причал и резервуары.

    

