Уже три региона отказались везти детей на отдых в Туапсе. Губернатор Кондратьев считает, что курорты безопасны

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края
    © Фото телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края

От отправки детей в Туапсинский округ отказались Северная Осетия, Мурманская область и Югра

20 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять детей на летние каникулы. По его словам, за лето в лагеря и здравницы региона приедут более 350 тыс. детей со всей страны, в том числе 210 тыс. из самого края. «Все детские лагеря полностью безопасны и ждут ребят», — заявил он. 

В этот же день издание «Верстка»* сообщило, что департамент соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа расторг три госконтракта на «организацию отдыха и оздоровления детей» в Туапсинском округе, заключенные с ООО «Севил». Контракты на общую сумму 150 млн рублей отменили «по соглашению сторон», при этом публично об отказе от отдыха в Краснодарском крае чиновники ХМАО не заявляли.

Югра стала третьим российским регионом, свернувшим программы летнего детского отдыха в Туапсинском округе. 18 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что республика не будет отправлять детей в Туапсе. Еще раньше путевки отменила Мурманская область — о решении ее министерство образования и науки сообщило 29 апреля.

Напомним, что Туапсе четыре раза подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.

«Зачем это продолжается?»:

В начале мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live» заявил, что городской пляж будет полностью очищен от нефтепродуктов к 1 июня — официальному старту курортного сезона. Вместе с этим экоактивисты обвинили местные власти в избирательной очистке побережья и сокрытии реальной картины загрязнения. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», превосходящим по масштабу катастрофу в Анапе.

Как писали Юга.ру, 21 мая у берегов Туапсе обнаружили новые выбросы мазута.

* — Минюст РФ признал иноагентом издание «Верстка».

Безопасность Дети Курорты и туризм отдых Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Новости

Бунгало за 5000, шезлонги от 200 рублей. Узнали, сколько стоит пляжный отдых в Геленджике
Арестован бывший первый вице-мэр Сочи и экс-глава департамента строительства Кубани Денис Юрковский
Население Краснодарского края превысило 9 млн человек — Кондратьев
Уже три региона отказались везти детей на отдых в Туапсе. Губернатор Кондратьев считает, что курорты безопасны
Под Туапсе больше 100 кошек и собак ждут помощи. В центр спасения животных, пострадавших от разлива нефти, срочно требуются волонтеры
Беседа о сортировке мусора, лекция от стилиста и розыгрыш призов. Краснодарский экоцентр отметит день рождения

Лента новостей

Реклама на сайте