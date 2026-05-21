Уже три региона отказались везти детей на отдых в Туапсе. Губернатор Кондратьев считает, что курорты безопасны
От отправки детей в Туапсинский округ отказались Северная Осетия, Мурманская область и Югра
20 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять детей на летние каникулы. По его словам, за лето в лагеря и здравницы региона приедут более 350 тыс. детей со всей страны, в том числе 210 тыс. из самого края. «Все детские лагеря полностью безопасны и ждут ребят», — заявил он.
В этот же день издание «Верстка»* сообщило, что департамент соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа расторг три госконтракта на «организацию отдыха и оздоровления детей» в Туапсинском округе, заключенные с ООО «Севил». Контракты на общую сумму 150 млн рублей отменили «по соглашению сторон», при этом публично об отказе от отдыха в Краснодарском крае чиновники ХМАО не заявляли.
Югра стала третьим российским регионом, свернувшим программы летнего детского отдыха в Туапсинском округе. 18 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что республика не будет отправлять детей в Туапсе. Еще раньше путевки отменила Мурманская область — о решении ее министерство образования и науки сообщило 29 апреля.
Напомним, что Туапсе четыре раза подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.
В начале мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live» заявил, что городской пляж будет полностью очищен от нефтепродуктов к 1 июня — официальному старту курортного сезона. Вместе с этим экоактивисты обвинили местные власти в избирательной очистке побережья и сокрытии реальной картины загрязнения. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», превосходящим по масштабу катастрофу в Анапе.
Как писали Юга.ру, 21 мая у берегов Туапсе обнаружили новые выбросы мазута.
* — Минюст РФ признал иноагентом издание «Верстка».