20 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять детей на летние каникулы. По его словам, за лето в лагеря и здравницы региона приедут более 350 тыс. детей со всей страны, в том числе 210 тыс. из самого края. «Все детские лагеря полностью безопасны и ждут ребят», — заявил он.



В этот же день издание «Верстка»* сообщило, что департамент соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа расторг три госконтракта на «организацию отдыха и оздоровления детей» в Туапсинском округе, заключенные с ООО «Севил». Контракты на общую сумму 150 млн рублей отменили «по соглашению сторон», при этом публично об отказе от отдыха в Краснодарском крае чиновники ХМАО не заявляли.

Югра стала третьим российским регионом, свернувшим программы летнего детского отдыха в Туапсинском округе. 18 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что республика не будет отправлять детей в Туапсе. Еще раньше путевки отменила Мурманская область — о решении ее министерство образования и науки сообщило 29 апреля.

Напомним, что Туапсе четыре раза подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.