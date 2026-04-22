«Перья склеены, не могут взлететь». Замазученных птиц нашли на побережье Туапсе

Краснодарский край

  © Коллаж скриншотов из видео телеграм-канала «Мой Туапсе» (https://t.me/my_tuapse)
Вслед за Анапой проблема добралась до Туапсинского района. Жители публикуют фото и видео последствий «нефтяного дождя»

21 апреля телеграм-канал «Мой Туапсе» сообщил, что местные жители нашли на побережье птиц, испачканных нефтепродуктами. «Они как будто уже сдались. Глаза живые, а сил нет совсем. Перья склеены, они не могут ни взлететь, ни нормально двигаться. Некоторые даже не реагируют, когда подходишь близко», — говорится в посте. 22 апреля эколог Евгений Витишко сообщил, что пять пострадавших птиц повезли в реабилитационный центр в Анапу.

Появление замазученных птиц в Туапсе связано с ухудшением экологической обстановки. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Днем 20 апреля жители города зафиксировали «нефтяной дождь»: крыши домов, машины и садовая мебель покрылись маслянистыми черными каплями. В соцсетях туапсинцы делятся кадрами загрязненных поверхностей и пишут о невозможности открыть окна.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в море у Туапсе обнаружено нефтяное пятно площадью 10 тысяч кв. метров — последствие атаки 16 апреля, повредившей инфраструктуру морского терминала. Для локализации разлива установлены боновые заграждения. Нефтепродукты также попали в реку Туапсе. По данным проекта «Прозрачный мир», на спутниковом снимке площадь нефтяного пятна оценивается примерно в 7 кв. километров.

Ранее Юга.ру сообщали об атаке 16 апреля на Туапсе, в результате которой погибли два человека, были повреждены более 60 зданий, а пожар в порту тушили четверо суток.

Роспотребнадзор призвал жителей Туапсе не открывать окна и пользоваться масками на улице. Экологи предупреждают, что токсичные соединения от горения нефтепродуктов представляют серьезную опасность для здоровья.

Напомним, что с 10 апреля реабилитационный центр «Жемчужная» в селе Витязево под Анапой принял более 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна. Директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов обратился к жителям Анапы с просьбой помочь в отмывке птиц — в центре не хватает рабочих рук. По его словам, нынешний нефтепродукт отличается от мазута, попавшего в море после крушения танкеров в декабре 2024 года, и птиц сейчас отмывать легче.

Эксперты проекта «Прозрачный мир» установили, что источником нового разлива нефти в районе Анапы мог стать российский танкер Sofia — мазутное пятно появилось в 47 км от берега еще 7 апреля.

