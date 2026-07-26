Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина

Игрок «быков» Станислав Агкацев стал лучшим вратарем по итогам сезона 2025/2026. В прошлом году он также был удостоен этой награды

24 июля пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что вратарь команды Станислав Агкацев был признан лучшим вратарем сезона 2025/2026 и удостоен премии имени Льва Яшина. Эту награду вручает издательский дом «Коммерсант» лучшему голкиперу страны по итогам сезона в РПЛ и Кубке России. В состав жюри, определявшего победителя, вошли эксперты и болельщики.

В сезоне 2024/2025 Агкацев уже выигрывал премию имени Льва Яшина. Тогда же он получил награду «Winline Герои РПЛ». Станислав Агкацев попал в академию ФК «Краснодар» в 2015 году. В сезоне 2018/19 он провел по одному матчу за молодежную команду клуба и «Краснодар-3», а уже в следующем сезоне закрепился в составе «Краснодара-2», выступавшего в ФНЛ. Позже голкипер перешел в основную команду клуба.