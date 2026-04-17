Атака БПЛА на Туапсе: в порту уже сутки тушат пожар, под обломками дома ищут 14-летнюю девочку

Вечером 16 апреля власти впервые сообщили о пожаре в порту Туапсе после атаки БПЛА. При этом горожане еще утром рассказали о горящей нефтебазе — пламя было видно из разных частей города. Также люди жаловались на удушливый запах гари.

Предыстория. 16 апреля произошла атака БПЛА на Туапсе. Погибли подросток и взрослая девушка, в округе ввели режим ЧС.

17 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки БПЛА на Туапсе повреждено 60 домов: 52 частных и 8 многоквартирных, а также три соцобъекта.

Полностью разрушены пять частных домов. В школе № 6 работает пункт временного размещения.

Роспотребнадзор 16 апреля проверял воздух в шести точках — превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

«Российская газета» сообщила, что в Туапсе под завалами жилого дома продолжают искать 14-летнюю девочку. Официально подростка признали погибшей.