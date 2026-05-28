Власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной

28 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем телеграм-канале сообщил, что все пляжи района (кроме городских) очищены от нефтепродуктов. На побережье в самом Туапсе работы по очистке продолжаются.

Бойко заявил, что состояние побережья и воды контролирует Роспотребнадзор. Также дайверы проверили состояние дна — подводная среда в порядке.

Глава рассказал, что к курортному сезону в Туапсинском округе откроют 69 пляжей, 11 из которых — общего пользования. На берегу будут работать спасатели, медицинские пункты и система видеонаблюдения.