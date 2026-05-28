Власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной
В Туапсинском районе откроют пляжи к курортному сезону
28 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем телеграм-канале сообщил, что все пляжи района (кроме городских) очищены от нефтепродуктов. На побережье в самом Туапсе работы по очистке продолжаются.
Бойко заявил, что состояние побережья и воды контролирует Роспотребнадзор. Также дайверы проверили состояние дна — подводная среда в порядке.
Глава рассказал, что к курортному сезону в Туапсинском округе откроют 69 пляжей, 11 из которых — общего пользования. На берегу будут работать спасатели, медицинские пункты и система видеонаблюдения.
«Курорты Туапсинского округа можно позиционировать как территорию для семейного отдыха», — подытожил Бойко.
Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Были повреждены нефтебаза и морской терминал. В результате атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, а из нее — и в Черное море. По спутниковым данным, пятно растянулось более чем на полкилометра вдоль берега.
В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц. В Туапсе действовал ЧС регионального уровня. Эколог Евгений Витишко назвал происходящее в «крупнейшим экологическим бедствием региона».
3 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил, что курортный сезон состоится, а губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что регион готов принять детей на летние каникулы. Несмотря на это, уже три региона — Северная Осетия, Мурманская область и Югра — отказались отправлять детей в лагеря Туапсинского района.
Как писали Юга.ру, 25 мая жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее жилье, пострадавшее при атаке БПЛА.