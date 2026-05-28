Cupsize везут альбом-рекордсмен по пресейвам в Краснодар и Ростов
Рок-звезды поколения альфа Cupsize представят новый альбом в Краснодаре и Ростове-на-Дону (16+)
Этой осенью инди-рок коллектив Cupsize отправится в большой тур на 50 городов. Среди них — и южные столицы: Краснодар и Ростов-на-Дону. На выступлениях состоится долгожданная презентация лонгплея «Заставь меня плакать» — релиза, которого фанаты ждут уже несколько лет.
Концерты на юге:
- Ростов-на-Дону — 12 сентября, «Кроп Арена»;
- Краснодар — 13 сентября, «Кроп Арена».
Альбом «Заставь меня плакать», который группа презентует в туре, появится в сети 29 мая. Его трек-лист насчитывает 26 композиций, многие из которых уже успели приобрести популярность благодаря сниппетам и утечкам.
Релиз занял первое место по количеству пресейвов (предварительных сохранений) в чарте BandLink всего за первые шесть часов с момента анонса. Это говорит о большом ажиотаже вокруг группы и их новой музыки.
Музыка Cupsize появилась как электронный проект одного человека в 2020 году. Костя Лифонов собственноручно продюсировал свои треки в маленькой квартире в Ярославле, но вскоре собрал полноценную группу, что позволило набрать первую ощутимую аудиторию, особенно в TikTok.
При этом релизы сохранили тягу к поискам, поэтому сейчас трудно определить жанр односложно. В песнях Cupsize соседствуют гранж и так называемое «новое инди», а также элементы джаза, блюза и авангардных экспериментов. Все это приправлено иронией в текстах и эпатажем на сцене.
Темы, о которых рассказывает лирический герой, могут вывести из себя неподготовленного слушателя. И зачастую это делается умышленно. В феврале Лопахин говорил об этом в февральском интервью: «У нас в текстах описываются абсурдные ситуации — как грустные, так и веселые. И даже если музыка грустная, я всегда стараюсь, чтобы абсурд сохранялся».
Как сообщали Юга.ру, в октябре венгерская метал-группа Ektomorf впервые выступит в Краснодаре и Ростове.