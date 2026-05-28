Cupsize везут альбом-рекордсмен по пресейвам в Краснодар и Ростов

Этой осенью инди-рок коллектив Cupsize отправится в большой тур на 50 городов. Среди них — и южные столицы: Краснодар и Ростов-на-Дону. На выступлениях состоится долгожданная презентация лонгплея «Заставь меня плакать» — релиза, которого фанаты ждут уже несколько лет.

Концерты на юге:

Ростов-на-Дону — 12 сентября, «Кроп Арена»;

Краснодар — 13 сентября, «Кроп Арена».

Альбом «Заставь меня плакать», который группа презентует в туре, появится в сети 29 мая. Его трек-лист насчитывает 26 композиций, многие из которых уже успели приобрести популярность благодаря сниппетам и утечкам.

Релиз занял первое место по количеству пресейвов (предварительных сохранений) в чарте BandLink всего за первые шесть часов с момента анонса. Это говорит о большом ажиотаже вокруг группы и их новой музыки.