Cupsize везут альбом-рекордсмен по пресейвам в Краснодар и Ростов

    Cupsize в краснодарской «Кроп Арене», сентябрь 2025 © Фото Григория Андреади

Рок-звезды поколения альфа Cupsize представят новый альбом в Краснодаре и Ростове-на-Дону (16+)

Этой осенью инди-рок коллектив Cupsize отправится в большой тур на 50 городов. Среди них — и южные столицы: Краснодар и Ростов-на-Дону. На выступлениях состоится долгожданная презентация лонгплея «Заставь меня плакать» — релиза, которого фанаты ждут уже несколько лет.

Концерты на юге:

  • Ростов-на-Дону — 12 сентября, «Кроп Арена»;
  • Краснодар — 13 сентября, «Кроп Арена».

Альбом «Заставь меня плакать», который группа презентует в туре, появится в сети 29 мая. Его трек-лист насчитывает 26 композиций, многие из которых уже успели приобрести популярность благодаря сниппетам и утечкам.

Релиз занял первое место по количеству пресейвов (предварительных сохранений) в чарте BandLink всего за первые шесть часов с момента анонса. Это говорит о большом ажиотаже вокруг группы и их новой музыки.

Музыка Cupsize появилась как электронный проект одного человека в 2020 году. Костя Лифонов собственноручно продюсировал свои треки в маленькой квартире в Ярославле, но вскоре собрал полноценную группу, что позволило набрать первую ощутимую аудиторию, особенно в TikTok.

При этом релизы сохранили тягу к поискам, поэтому сейчас трудно определить жанр односложно. В песнях Cupsize соседствуют гранж и так называемое «новое инди», а также элементы джаза, блюза и авангардных экспериментов. Все это приправлено иронией в текстах и эпатажем на сцене.

Темы, о которых рассказывает лирический герой, могут вывести из себя неподготовленного слушателя. И зачастую это делается умышленно. В феврале Лопахин говорил об этом в февральском интервью: «У нас в текстах описываются абсурдные ситуации — как грустные, так и веселые. И даже если музыка грустная, я всегда стараюсь, чтобы абсурд сохранялся».

