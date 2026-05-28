Подготовка к худшему. В Краснодаре пройдет лекция «Между двумя мировыми войнами»

Краснодарский край

Распечатать

  • Совет четырех в Версале (слева направо): Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Орландо, Жорж Клемансо и Вудро Вильсон © Изображение является общественным достоянием
    Совет четырех в Версале (слева направо): Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Орландо, Жорж Клемансо и Вудро Вильсон © Изображение является общественным достоянием

Историк расскажет, почему Версальский договор называли не миром, а перемирием (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 1 мая лекцию «Между двумя мировыми войнами». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему Версальский договор по итогам Первой мировой называли не миром, а перемирием;
  • с какими проблемами столкнулись миллионы фронтовиков, вернувшись домой;
  • как революции и гражданские войны породили диктатуры и культ насилия;
  • почему «ревущие 1920-е» с их джазом, авангардом и эмансипацией внезапно сменились годами Великой депрессии;
  • какие новые виды оружия, созданные в мирные 1920-е годы, оказались страшнее всего, что применяли в Первую мировую.

Читайте также:

Вместе с лектором участники разберутся, как интербеллум, когда все надеялись на лучшее, обернулся подготовкой к худшему.

Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 года между странами-победительницами в Первой мировой войне (Антантой) и проигравшей Германией. Он официально завершил войну, но заложил основы для будущих конфликтов, включая Вторую мировую.

Лекция состоится 31 мая в 14:00 в досуговом центре «Пятница». Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 мая состоится презентация книг о писателе Викторе Лихоносове от издательства «Традиция».

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

Подготовка к худшему. В Краснодаре пройдет лекция «Между двумя мировыми войнами»
Власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной
Кулинарные мастер-классы, спектакли и мыльная дискотека. Обзор событий Краснодара в День защиты детей
Роспотребнадзор подал в суд на мэрию Сочи из-за нарушений с вывозом мусора и состоянием контейнерных площадок
В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C. Когда прогреется?
Cupsize везут альбом-рекордсмен по пресейвам в Краснодар и Ростов

Лента новостей

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Вчера, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
Отличается по цвету и похож на глину
Вчера, 16:16
Отличается по цвету и похож на глину
Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
«Безопаснее ничего не станет»
26 мая, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

Реклама на сайте