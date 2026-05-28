Подготовка к худшему. В Краснодаре пройдет лекция «Между двумя мировыми войнами»
Историк расскажет, почему Версальский договор называли не миром, а перемирием (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 1 мая лекцию «Между двумя мировыми войнами». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- почему Версальский договор по итогам Первой мировой называли не миром, а перемирием;
- с какими проблемами столкнулись миллионы фронтовиков, вернувшись домой;
- как революции и гражданские войны породили диктатуры и культ насилия;
- почему «ревущие 1920-е» с их джазом, авангардом и эмансипацией внезапно сменились годами Великой депрессии;
- какие новые виды оружия, созданные в мирные 1920-е годы, оказались страшнее всего, что применяли в Первую мировую.
Вместе с лектором участники разберутся, как интербеллум, когда все надеялись на лучшее, обернулся подготовкой к худшему.
Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 года между странами-победительницами в Первой мировой войне (Антантой) и проигравшей Германией. Он официально завершил войну, но заложил основы для будущих конфликтов, включая Вторую мировую.
Лекция состоится 31 мая в 14:00 в досуговом центре «Пятница». Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.
