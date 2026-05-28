Кулинарные мастер-классы, спектакли и мыльная дискотека. Обзор событий Краснодара в День защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь праздника в разных городах проходят тематические мероприятия. Юга.ру узнали, какие активности состоятся в Краснодаре в этот день.

В книжном «Бабушка-ракета» :

с 13:00 до 14:30 — мастер-класс по ораторскому мастерству для детей (8+). Гости научатся уверенно говорить о себе, поучаствуют в импровизационной игре с призами;

с 15:00 до 16:00 — занятие-квест «Остров сокровищ» (8+). В программе упражнения на скорость и внимание, задания на развитие памяти, логики и креативного мышления;

с 17:00 до 18:00 — обучающая игра «Сказкотерапия» (5+). Дети услышат сказку про кота Пушка и на ее основе научатся принимать и беречь себя и других, договариваться со сверстниками, справляться со страхами;

с 18:30 до 20:00 — просмотр мультфильма «Поток» (6+). По сюжету во время глобального наводнения черному коту приходится спасаться в лодке с другими животными. История рассказывает о дружбе, страхе, доверии и приключениях.

В центре притяжения «Пятница»:

в 15:00 состоится интерактивный спектакль «Башмачник и маленькие человечки» от театра «Добрые сказки» по мотивам книги братьев Гримм (4+). Постановка расскажет о старом башмачнике — лучшем мастере в городе. Со временем его силы уходят, и в доме появляются помощники — веселые и добрые маленькие человечки. Дети познакомятся с говорящим котом, выполнят волшебный ритуал по вызову человечков, загадают желания, поиграют в игры и помогут героям спектакля.

В центре развития и творчества «Место детства» :

с 11:00 пройдет праздник с играми, аквагримом и мыльной дискотекой.

В «Фудмаркете» пройдут бесплатные мастер-классы по приготовлению:

в 10:30 — кимпаба с курицей;

в 14:30 и 16:00 — цветных пельменей;

в 17:30 — пиццы с ветчиной и грибами.

Также на втором этаже «Фудмаркета» в игровой зоне «Пластилин игры» состоятся бесплатные активности: