В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C. Когда прогреется?

28 мая агенство «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского края сообщило, что вода в Черном море на побережье региона станет комфортной для купания только во второй половине июня.

Теплее всего море будет в июле и августе. Также комфортным временем для купания станет первая половина сентября.

Синоптики отметили, что на прогрев Черного моря влияет температура воздуха — в этом году она ниже средних многолетних значений. Так, начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет, а Кубань долгое время находилась под влиянием «циклонической депрессии». Также с середины мая в регионе ежедневно идут дожди и объявлено штормовое предупреждение.