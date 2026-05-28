В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C. Когда прогреется?

  • Пляж в Геленджике © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
Из-за прохладной погоды Черное море на побережье Краснодарского края не успело прогреться к началу сезона

28 мая агенство «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского края сообщило, что вода в Черном море на побережье региона станет комфортной для купания только во второй половине июня.

Теплее всего море будет в июле и августе. Также комфортным временем для купания станет первая половина сентября.

Синоптики отметили, что на прогрев Черного моря влияет температура воздуха — в этом году она ниже средних многолетних значений. Так, начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет, а Кубань долгое время находилась под влиянием «циклонической депрессии». Также с середины мая в регионе ежедневно идут дожди и объявлено штормовое предупреждение. 

«В любом случае каждый сам выбирает для себя комфортные условия. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем», — подытожили синоптики.

По данным краевого гидрометцентра на 28 мая, температура воды в Черном море составляет:

  • 18 °C — в Анапе, Туапсе и Сочи;
  • 19 °C — в Геленджике;
  • 20 °C — в Новороссийске и Тамани.

Температура Азовского моря выше:

  • 22 °C — в Ейске;
  • 23 °C — в Приморско-Ахтарске и станице Должанской.

Как писали Юга.ру, 26 мая в Туапсинском округе залповый ливень разрушил пляж и павильоны бухты Инал.

В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C. Когда прогреется?
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Отличается по цвету и похож на глину
«Безопаснее ничего не станет»
