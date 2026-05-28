В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C. Когда прогреется?
Из-за прохладной погоды Черное море на побережье Краснодарского края не успело прогреться к началу сезона
28 мая агенство «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского края сообщило, что вода в Черном море на побережье региона станет комфортной для купания только во второй половине июня.
Теплее всего море будет в июле и августе. Также комфортным временем для купания станет первая половина сентября.
Синоптики отметили, что на прогрев Черного моря влияет температура воздуха — в этом году она ниже средних многолетних значений. Так, начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет, а Кубань долгое время находилась под влиянием «циклонической депрессии». Также с середины мая в регионе ежедневно идут дожди и объявлено штормовое предупреждение.
Циклон-гигант на Кубани:
«В любом случае каждый сам выбирает для себя комфортные условия. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем», — подытожили синоптики.
По данным краевого гидрометцентра на 28 мая, температура воды в Черном море составляет:
- 18 °C — в Анапе, Туапсе и Сочи;
- 19 °C — в Геленджике;
- 20 °C — в Новороссийске и Тамани.
Температура Азовского моря выше:
- 22 °C — в Ейске;
- 23 °C — в Приморско-Ахтарске и станице Должанской.
Как писали Юга.ру, 26 мая в Туапсинском округе залповый ливень разрушил пляж и павильоны бухты Инал.