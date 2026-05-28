Роспотребнадзор подал в суд на мэрию Сочи из-за нарушений с вывозом мусора и состоянием контейнерных площадок

Как заявили в ведомстве, с января специалисты следили за санитарным состонием курорта. Они вынесли четыре официальных предостережения о недопустимости нарушения эпидемиологических норм.

22 мая отделение Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило , что подало иск в суд в отношении администрации Сочи. Причиной стали нарушения в сфере обращения с мусором.

Два предостережения касались деятельности регионального оператора АО «Крайжилкомресурс». Еще два были адресованы непосредственно администрации Сочи. В них ведомство указало на нарушения, связанные с содержанием и эксплуатацией площадок временного накопления ТКО, а также с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации этой системы.

После выявления нарушений надзорное ведомство направило исковое заявление в Центральный районный суд Сочи. В своем иске Роспотребнадзор потребовал признать бездействие администрации города незаконным и обязать власти устранить допущенные нарушения законодательства. Результаты рассмотрения иска пока неизвестны.

Скопление мусора — актуальная проблема для Сочи. Люди в пабликах постоянно жалуются на переполненные контейнеры, причем не только в турсезон.

Так, сочинцы сообщали, что мусор скапливается на улицах Ландышевой, Суздальской, Гагарина, Петрозаводской, Тимирязева, Фрунзе, Туапсинской, Возрождения, Вишневой, Барановском шоссе.

Напомним, в январе жители Сочи пожаловались на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищали с конца декабря 2025 года. В мэрии говорили, что мусор скопился из-за наплыва туристов, а регоператор винил снегопады и гололед.