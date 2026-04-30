В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники
Решение принято после совещания антитеррористической комиссии и оперативного штаба
29 апреля глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил в своем телеграм-канале, что все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в городе, отменены. Решение приняли по итогам совместного заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Бойко объяснил его сложной обстановкой после серии атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру города.
Исключение сделано только для церемоний возложения цветов к мемориалам и небольших концертов для ветеранов. «У нас в округе осталось всего четверо фронтовиков. И обделить их вниманием в такой день, как 9 Мая, мы не имеем права», — написал глава округа.
Ранее из-за последствий атаки 28 апреля в городских школах и учреждениях дополнительного образования отменили занятия, часть детских садов закрыли, а родителей кадетов попросили забрать детей на каникулы. В Туапсинском округе действует режим ЧС регионального характера.
Напомним, за последние две недели город трижды подвергался ударам — 16, 20 и 28 апреля. Два предыдущих пожара тушили по несколько суток. После них в городе прошел «нефтяной дождь», в море обнаружили нефтяное пятно, а шлейф дыма протянулся на 300 км. Пожар после третьего удара удалось ликвидировать к вечеру 29 апреля.
ООН указала на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе, а эколог Евгений Витишко назвал происходящее крупнейшим экологическим бедствием региона.
