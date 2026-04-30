В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники

Краснодарский край

  © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
Решение принято после совещания антитеррористической комиссии и оперативного штаба

29 апреля глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил в своем телеграм-канале, что все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в городе, отменены. Решение приняли по итогам совместного заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Бойко объяснил его сложной обстановкой после серии атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру города.

Исключение сделано только для церемоний возложения цветов к мемориалам и небольших концертов для ветеранов. «У нас в округе осталось всего четверо фронтовиков. И обделить их вниманием в такой день, как 9 Мая, мы не имеем права», — написал глава округа.

Ранее из-за последствий атаки 28 апреля в городских школах и учреждениях дополнительного образования отменили занятия, часть детских садов закрыли, а родителей кадетов попросили забрать детей на каникулы. В Туапсинском округе действует режим ЧС регионального характера.

Напомним, за последние две недели город трижды подвергался ударам — 16, 20 и 28 апреля. Два предыдущих пожара тушили по несколько суток. После них в городе прошел «нефтяной дождь», в море обнаружили нефтяное пятно, а шлейф дыма протянулся на 300 км. Пожар после третьего удара удалось ликвидировать к вечеру 29 апреля.

ООН указала на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе, а эколог Евгений Витишко назвал происходящее крупнейшим экологическим бедствием региона.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара четвертый год подряд отказываются от Парада Победы 9 мая.

Все материалы по теме:

В Краснодарском крае бронирование отелей на майские праздники упало на 20,7%. Однако причина не в регулярных атаках БПЛА
В Краснодарском крае поезда задерживаются до семи часов из-за перекрытия Крымского моста
Суд изъял компании депутата ЗСК Бориса Юнанова. На днях патриарх Кирилл наградил его орденом
В Краснодаре на три дня перекроют часть улицы Сормовской
В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники
Больше половины жителей Туапсе могут остаться без газа из-за пожара на НПЗ

Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

