В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники

29 апреля глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил в своем телеграм-канале, что все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в городе, отменены. Решение приняли по итогам совместного заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Бойко объяснил его сложной обстановкой после серии атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру города.

Исключение сделано только для церемоний возложения цветов к мемориалам и небольших концертов для ветеранов. «У нас в округе осталось всего четверо фронтовиков. И обделить их вниманием в такой день, как 9 Мая, мы не имеем права», — написал глава округа.

Ранее из-за последствий атаки 28 апреля в городских школах и учреждениях дополнительного образования отменили занятия, часть детских садов закрыли, а родителей кадетов попросили забрать детей на каникулы. В Туапсинском округе действует режим ЧС регионального характера.