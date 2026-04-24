23 апреля ТАСС сообщил, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека указали на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе. «Загрязнение окружающей среды может нарушать права на жизнь, здоровье, средства к существованию и достаточный уровень жизни, особенно для сообществ, зависимых от местных экосистем», — подчеркнули в управлении. В ООН также напомнили, что нормы международного гуманитарного права запрещают атаки, способные причинить несоразмерный вред гражданскому населению и окружающей среде.

Вечером 23 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано. Однако полная ликвидация пожара еще не завершена — на месте продолжают работать 276 человек и 77 единиц спецтехники.