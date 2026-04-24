В ООН заявили о рисках для прав человека из-за ситуации в Туапсе. В городе пятые сутки борются с пожаром на нефтебазе

Краснодарский край

Распечатать

  • Дым от пожара на нефтебазе в Туапсе, 21 апреля 2026 года © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру
    Дым от пожара на нефтебазе в Туапсе, 21 апреля 2026 года © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру

Открытое горение на терминале удалось ликвидировать, но работы продолжаются

23 апреля ТАСС сообщил, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека указали на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе. «Загрязнение окружающей среды может нарушать права на жизнь, здоровье, средства к существованию и достаточный уровень жизни, особенно для сообществ, зависимых от местных экосистем», — подчеркнули в управлении. В ООН также напомнили, что нормы международного гуманитарного права запрещают атаки, способные причинить несоразмерный вред гражданскому населению и окружающей среде.

Вечером 23 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано. Однако полная ликвидация пожара еще не завершена — на месте продолжают работать 276 человек и 77 единиц спецтехники.

Напомним, за последнюю неделю Туапсе дважды подвергся атакам БПЛА — 16 и 20 апреля. Оба удара пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу. В результате первой атаки погибли два человека и были повреждены более 60 зданий. В результате второй погиб мужчина, обломки дронов повредили жилую многоэтажку, музей, церковь, школу и детский сад.

После атак в Туапсе выпал «нефтяной дождь»: маслянистые черные капли покрыли крыши, машины и садовую мебель. Роспотребнадзор зафиксировал в нескольких микрорайонах превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Смог от горящей нефтебазы растянулся на 300 км, достигнув Горячего Ключа, Сочи и Ставрополя. На побережье начали находить замазученных птиц. Эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», заявив, что последствия растянутся на годы.

Как писали Юга.ру, 21 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края опубликовала фото высадки платанов на фоне черного дыма от горящего терминала. Пост вызвал резонанс и был удален.

Здоровье общество Пожары Происшествия Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Новости

Лента новостей

Сегодня, 09:30
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Вчера, 17:27
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Вчера, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
Реклама на сайте