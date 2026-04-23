Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ

Краснодарский край, Ставропольский край

  © Скриншот из телеграм-канала «Горячий Ключ News» https://t.me/gk_news11/85695
    © Скриншот из телеграм-канала «Горячий Ключ News» https://t.me/gk_news11/85695

Смог от полыхающей в Туапсе нефтебазы растянулся на 300 км, накрыв едким смогом Горячий Ключ, Сочи и Ставрополь

Вечером 21 апреля жители Горячего Ключа сообщили в соцсетях, что заметили черные столбы дыма. Изначально горожане приняли смог за дождевые облака, но на следующее утро почувствовали запах гари. По словам местных жителей, из-за плотного дыма стало трудно дышать, многие отмечают общее недомогание. Они подозревают, что ветер пригнал смог из Туапсе, где четвертые сутки горит нефтебаза.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минприроды Кубани. В ведомстве заявили, что в Горячем Ключе специалисты проверят воздух на концентрацию вредных веществ. О результатах исследования сообщат позже.

Также эколог Георгий Каваносян рассказал в своем телеграм-канале, что вечером 21 апреля смог от полыхающей нефтебазы в Туапсе заметили в Сочи. Он опасается, что в ближайшие дни ветер может пригнать мазутные облака в Краснодар.

Согласно спутниковым снимкам NASA Worldview, сделанным 21 апреля, дым от горящих резервуаров с нефтью на Туапсинском НПЗ растянулся на 300 км и достиг Ставрополя.

Напомним, что 16 и 20 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА. В морском порту вспыхнул пожар на нефтяном терминале, который продолжают тушить до сих пор. Из-за возгорания в городе ухудшилась экологическая обстановка, и выпал «нефтяной дождь». Роспотребнадзор призвал жителей оставаться дома, не открывать окна и использовать респираторы при выходе на улицу.

В трех микрорайонах, а также в центральной части Туапсе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. По словам эколога, вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний.

Как писали Юга.ру, эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».

