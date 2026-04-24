Власти Краснодара четвертый год подряд отказываются от Парада Победы 9 мая

Краснодарский край

  © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
Мэр Евгений Наумов объяснил решение требованиями безопасности

23 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в краевой столице не планируют проводить крупные массовые мероприятия в честь Дня весны и труда 1 мая и 81-й годовщины Победы 9 мая.

По словам мэра Евгения Наумова, основной акцент городские власти сделают на локальных мероприятиях в формате округов и микрорайонов — на площадках парков, скверов, музеев и учреждений культуры. Такой подход, как пояснил глава Краснодара, позволит сохранить праздничную атмосферу и одновременно уделит повышенное внимание вопросам безопасности.

Среди мероприятий, которые все же пройдут, — патриотический автомотопробег с ретротехникой, растягивание Георгиевской ленты длиной 1418 метров, «Трамвай Победы» с концертной программой для пассажиров, тематические выставки и творческие конкурсы. Акция «Бессмертный полк» снова состоится только в онлайн-формате. Для ветеранов, тружеников тыла и детей войны подготовят персональные поздравления и выступления артистов с фронтовыми песнями под окнами.

Ни парада, ни масштабного центрального концерта, ни салюта в программе нет.

Напомним, что Краснодар отказывается от Парада Победы четвертый год подряд. Последний раз он состоялся в городе в 2022-м: тогда в краевой столице также прошел «Бессмертный полк», в котором приняли участие 115 тысяч человек.

При этом парады 9 мая все же запланированы в Москве и некоторых других городах России — в частности, в Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске и Владивостоке.

