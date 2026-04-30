В Краснодаре на три дня перекроют часть улицы Сормовской

  © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
Движение по обеим полосам улицы Сормовской ограничат на три дня из-за строительства ливневой канализации

29 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что на в городе на три дня ограничат движение транспорта на участке улицы Сормовской. Ограничения вводятся для строительства сетей ливневой канализации.

Специалисты приступят к работам в ночь с 30 апреля на 1 мая, а завершить их планируют 3 мая. Чтобы обеспечить безопасные условия труда, движение перекроют по обеим полосам улицы Сормовской — на отрезке в сторону Старокубанской.

Движение на перекрытом участке пустят по одной полосе встречного направления. Для транспорта, который движется в сторону Комсомольского микрорайона, сохранят одну полосу движения.

Движение общественного транспорта на этом участке полностью сохранится. Специалисты МУП «КТТУ» переустроят контактную сеть для троллейбусов, чтобы они могли следовать по маршруту без сбоев.

Водителей просят быть внимательными на данном участке, соблюдать временные дорожные знаки и указатели.

Как писали Юга.ру, на улицах Тихорецкой и Новороссийской временно изменится схема движения.

