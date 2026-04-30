В Краснодаре на три дня перекроют часть улицы Сормовской

Движение по обеим полосам улицы Сормовской ограничат на три дня из-за строительства ливневой канализации

29 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что на в городе на три дня ограничат движение транспорта на участке улицы Сормовской. Ограничения вводятся для строительства сетей ливневой канализации.

Специалисты приступят к работам в ночь с 30 апреля на 1 мая, а завершить их планируют 3 мая. Чтобы обеспечить безопасные условия труда, движение перекроют по обеим полосам улицы Сормовской — на отрезке в сторону Старокубанской.