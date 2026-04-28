В 2026 году летний VK Fest в Сириусе не состоится — его перенесли на следующий год

  © Фото teksomolika, ru.freepik.com
Музыкальный фестиваль в Сириусе отменили

28 апреля пресс-служба фестиваля VK Fest сообщила, что фестиваль, который должен был состояться 21 июня в Сириусе, переносится на 2027 год. Причину переноса организаторы не называют.

Купленные билеты будут действительны в следующем году — обновлять их не придется.

Читайте также:

Также желающие могут оформить возврат через форму обратной связи. Для этого необходимо приложить фото паспорта плательщика и сами билеты.

Как писали Юга.ру, 29 мая группа «Тату» впервые после воссоединения выступит в Краснодаре.

В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен
Дышать опасно: жителей Туапсе призывают укрыться в домах из-за пожара
«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»
В Ростове начали производить мебель из картона. Зачем и в чем ее преимущества?
Полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Вчера, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Туапсе снова атаковали беспилотники
Сегодня, 07:57
Туапсе снова атаковали беспилотники
На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Вчера, 14:00
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего

