В 2026 году летний VK Fest в Сириусе не состоится — его перенесли на следующий год
Музыкальный фестиваль в Сириусе отменили
28 апреля пресс-служба фестиваля VK Fest сообщила, что фестиваль, который должен был состояться 21 июня в Сириусе, переносится на 2027 год. Причину переноса организаторы не называют.
Купленные билеты будут действительны в следующем году — обновлять их не придется.
Также желающие могут оформить возврат через форму обратной связи. Для этого необходимо приложить фото паспорта плательщика и сами билеты.
