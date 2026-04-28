В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах и эвакуируют людей

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
В Туапсе после атаки беспилотников и нового пожара на нефтебазе не работают городские школы и два детских сада. Жителей ближайших к НПЗ домов эвакуируют

28 апреля Управление образования администрации Туапсинского муниципального округа сообщило, что во вторник занятия в школах города отменили из-за атаки БПЛА.

Напомним, ночью 28 апреля Туапсе снова подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших, по данным оперштаба, нет. Это уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля.

Власти отметили, что занятия будут перенесены на другой день или добавлены к текущему расписанию. Районные школы работают в штатном режиме.

Также в детских садах открыты «дежурные группы» с организацией питания и сна для детей, чьи родители работают. Два детских сада — № 22 и 25 — не принимают детей.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что в городе проводится эвакуация местных жителей. Речь идет о жителях улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков — они расположены рядом с НПЗ, поэтому есть угроза распространения огня.

Также в школе № 6 открыт пункт временного размещения.

Как писали Юга.ру, 23 апреля в ООН заявили о рисках для прав человека из-за ситуации в Туапсе.

