В Краснодаре на майских праздниках в кино будут показывать фильм «Ждун 2». Семейную комедию снимали в Сочи

Во второй части события разворачиваются в летнем лагере, куда отправляется отдыхать главный герой Никита. Ждун возвращается на Землю с важной миссией. Он должен предупредить о новой угрозе: злые Ждуны из космоса планируют визит на нашу планету.

30 апреля на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Ждун 2». Это продолжение отечественной ленты 2025 года про инопланетянина. Обе картины снимали в Краснодарском крае, первый фильм — в Абрау-Дюрсо, новую картину — в Сочи.

Как рассказал режиссер картины Дмитрий Суворов, при работе над сиквелом создатели сознательно нацелились на детскую и подростковую аудиторию. В новой сюжетной линии основной упор был сделан сразу на несколько важных тем: процесс взросления центрального персонажа, его первое большое чувство — зарождающуюся любовь, а также более глубокое раскрытие отношений между героем и его дедушкой. Линия дружбы с пожилым родственником получила в фильме особое внимание и стала одной из эмоциональных опор сюжета.

«Во время выхода первой части мы опрашивали фокус-группы, оказалось, больше всего аудитории полюбился дуэт дедушки и внука, персонажей Владислава Ветрова и Андрея Андреева. То, как они объединяются и помогают Ждуну. Когда мы разрабатывали вторую часть, придумывали историю уже конкретно с фокусом на этих персонажах», — рассказал Суворов 26 апреля на премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь».

Роль дедушки — человека, готового пойти на что угодно ради спасения внука и помощи доброму инопланетному гостю, — исполнил народный артист России Владислав Ветров.

«Я не считаю это работой, когда я встречаю таких классных актеров на площадке. Это не значит, что прям уж не надо ничего делать, но тем не менее, для меня это огромное удовольствие и счастье», — поделилсяВетров.

Кроме того, в фэнтези-комедии появился новый персонаж в исполнении Александра Реввы. Комик сыграл пионервожатого в детском лагере — и эта роль стала одной из центральных во второй части фильма.

Ждун — популярный интернет-мем, появившийся в 2017 году. Это существо с головой северного морского слона, который сидит в комнате ожидания.

Посмотреть фильм «Ждун 2» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».