Больше половины жителей Туапсе могут остаться без газа из-за пожара на НПЗ
Уничтоженная газонаполнительная станция снабжала газом более половины домов — руководство «Туапсегоргаза» не может назвать сроки восстановления
29 апреля гендиректор «Туапсегоргаза» Рустам Ашхамахов рассказал телеграм-каналу «Пост», что после пожара на НПЗ в Туапсе полностью сгорела газонаполнительная станция — единственная в городе. Весь резервуарный парк сжиженного газа уничтожен, развозить газ в газгольдеры многоквартирных домов невозможно.
По словам Ашхамахова, до 60% жителей Туапсе используют именно сжиженный газ, единственным поставщиком которого остается «Туапсегоргаз». Запасы в газгольдерах, подключенных к домам, обновляются примерно раз в месяц, поэтому имеющегося газа хватит на какое-то время. Однако объемы запасов в разных домах различаются, поскольку последние поставки производились в разные даты. Ашхамахов признал, что пока не может оценить ни сроки, ни стоимость восстановления станции: сотрудники «Туапсегоргаза» не могут попасть на территорию, пока рядом продолжается тушение НПЗ.
Газонаполнительная станция — лишь один из объектов инфраструктуры, пострадавших из-за пожара на НПЗ. Из-за повреждения энергосистемы водопроводной насосной станции, расположенной на территории завода, десятки улиц Туапсе и Шепсинский сельский округ временно остались без водоснабжения.
Читайте также:
Напомним, в ночь на 28 апреля Туапсе подвергся атаке беспилотников в третий раз за 12 дней. На НПЗ вспыхнул пожар — огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали около 70 человек. Ночью 29 апреля огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом, но жильцов в нем уже не было — их эвакуировали накануне.
В воздухе над городом зафиксировано превышение содержания бензола. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угроз для здоровья, однако жители и экологи ставят эти данные под сомнение.
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию 28 апреля, признав экологические риски, но при этом заявив об отсутствии серьезных угроз. 29 апреля МЧС отчиталось о полной ликвидации открытого горения на НПЗ.
Как писали Юга.ру, эколог Евгений Витишко назвал последствия пожара в Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».
