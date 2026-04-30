Больше половины жителей Туапсе могут остаться без газа из-за пожара на НПЗ

29 апреля гендиректор «Туапсегоргаза» Рустам Ашхамахов рассказал телеграм-каналу «Пост», что после пожара на НПЗ в Туапсе полностью сгорела газонаполнительная станция — единственная в городе. Весь резервуарный парк сжиженного газа уничтожен, развозить газ в газгольдеры многоквартирных домов невозможно.

По словам Ашхамахова, до 60% жителей Туапсе используют именно сжиженный газ, единственным поставщиком которого остается «Туапсегоргаз». Запасы в газгольдерах, подключенных к домам, обновляются примерно раз в месяц, поэтому имеющегося газа хватит на какое-то время. Однако объемы запасов в разных домах различаются, поскольку последние поставки производились в разные даты. Ашхамахов признал, что пока не может оценить ни сроки, ни стоимость восстановления станции: сотрудники «Туапсегоргаза» не могут попасть на территорию, пока рядом продолжается тушение НПЗ.

Газонаполнительная станция — лишь один из объектов инфраструктуры, пострадавших из-за пожара на НПЗ. Из-за повреждения энергосистемы водопроводной насосной станции, расположенной на территории завода, десятки улиц Туапсе и Шепсинский сельский округ временно остались без водоснабжения.