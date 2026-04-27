В Туапсе полностью потушили пожар на нефтебазе. В городе собрали более 3 тысяч кубометров загрязненного грунта

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/15788
Город продолжают очищать от последствий атак БПЛА 16 и 20 апреля

26 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. В ликвидации последствий разлива задействованы 26 единиц техники и более 130 человек — сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «Кубань-СПАС» и других организаций.

Загрязнение на данный момент имеет локальный характер, на береговой линии проводится постоянный мониторинг. Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры и грузовиками вывозят на территорию морского терминала и НПЗ для утилизации, рассказал глава Туапсе Сергей Бойко. Пожар на нефтяном терминале тушили пять суток, о полной его ликвидации объявил губернатор Вениамин Кондратьев вечером 24 апреля.

Напомним, что работы ведутся в рамках режима ЧС, введенного 16 апреля — после первой атаки БПЛА на морской терминал, в результате которой нефтепродукты попали в реку Туапсе. В ночь на 20 апреля город подвергся повторному удару беспилотников, что спровоцировало новое возгорание. Всего в результате двух атак погибли три человека, шестеро получили ранения.

Ситуацию с разливом усугубили обильные осадки. Из-за подъема уровня воды в реке Туапсе бурное течение прорвало ранее установленные боновые заграждения, и часть нефтепродуктов вынесло в акваторию Черного моря. По оценкам оперштаба, площадь загрязнения акватории составляла 10 тысяч кв. метров. Однако проект спутникового мониторинга «Прозрачный мир» оценил реальную площадь нефтяного пятна примерно в 7 кв. километров.

Экологические последствия атак оказались масштабными. На побережье Туапсе начали находить замазученных птиц — их перья были склеены нефтью, и они не могли взлететь. Жители зафиксировали «нефтяной дождь»: крыши домов, машины и садовая мебель покрылись маслянистыми черными каплями. Роспотребнадзор призвал горожан не открывать окна и пользоваться масками. Эколог Александр Емельянов предупредил, что вдыхаемые частицы продуктов нефтегорения способны повышать риск онкологических заболеваний. Смог от полыхающей нефтебазы растянулся на 300 км — его зафиксировали в Горячем Ключе, Сочи и Ставрополе.

Как писали Юга.ру, кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа. В ролике чиновник говорит, что видео нефтяного дождя создано ИИ.

Суд изъял у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда имущество на 900 млн рублей
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

