Загрязнение на данный момент имеет локальный характер, на береговой линии проводится постоянный мониторинг. Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры и грузовиками вывозят на территорию морского терминала и НПЗ для утилизации, рассказал глава Туапсе Сергей Бойко. Пожар на нефтяном терминале тушили пять суток, о полной его ликвидации объявил губернатор Вениамин Кондратьев вечером 24 апреля.

26 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Туапсе собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. В ликвидации последствий разлива задействованы 26 единиц техники и более 130 человек — сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «Кубань-СПАС» и других организаций.

Напомним, что работы ведутся в рамках режима ЧС, введенного 16 апреля — после первой атаки БПЛА на морской терминал, в результате которой нефтепродукты попали в реку Туапсе. В ночь на 20 апреля город подвергся повторному удару беспилотников, что спровоцировало новое возгорание. Всего в результате двух атак погибли три человека, шестеро получили ранения.

Ситуацию с разливом усугубили обильные осадки. Из-за подъема уровня воды в реке Туапсе бурное течение прорвало ранее установленные боновые заграждения, и часть нефтепродуктов вынесло в акваторию Черного моря. По оценкам оперштаба, площадь загрязнения акватории составляла 10 тысяч кв. метров. Однако проект спутникового мониторинга «Прозрачный мир» оценил реальную площадь нефтяного пятна примерно в 7 кв. километров.

Экологические последствия атак оказались масштабными. На побережье Туапсе начали находить замазученных птиц — их перья были склеены нефтью, и они не могли взлететь. Жители зафиксировали «нефтяной дождь»: крыши домов, машины и садовая мебель покрылись маслянистыми черными каплями. Роспотребнадзор призвал горожан не открывать окна и пользоваться масками. Эколог Александр Емельянов предупредил, что вдыхаемые частицы продуктов нефтегорения способны повышать риск онкологических заболеваний. Смог от полыхающей нефтебазы растянулся на 300 км — его зафиксировали в Горячем Ключе, Сочи и Ставрополе.