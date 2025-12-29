Пострадавшему от разлива мазута бизнесу Анапы и Темрюкского района продлили отсрочку по налогам

Компании и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях, могут перенести сроки внесения обязательных платежей. Речь идет о земельном и имущественном налогах, а также страховых взносах.

29 декабря Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки для предприятий Краснодарского края, продолжающих нести убытки из-за масштабной экологической катастрофы в Керченском проливе. Кабинет министров опубликовал постановление, предоставляющее бизнесу региона право на существенную отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов.

Платежи, срок уплаты которых приходился с февраля по октябрь 2025 года, можно будет внести до 30 ноября 2026 года. Платежи за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года получили еще более длительную отсрочку — до 30 июня 2027 года.

Эта антикризисная мера адресована представителям тех секторов экономики, которые напрямую зависят от состояния окружающей среды и туристического потока. Право на льготу имеют организации и ИП, работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса, санаторно-курортного лечения, культуры, развлекательной индустрии, а также управляющие парками отдыха, зоопарками и особо охраняемыми природными территориями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал принятые меры крайне важными и своевременными для поддержки деловой активности в регионе.