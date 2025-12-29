Пострадавшему от разлива мазута бизнесу Анапы и Темрюкского района продлили отсрочку по налогам
Компании Кубани получили право перенести уплату налогов на несколько лет
29 декабря Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки для предприятий Краснодарского края, продолжающих нести убытки из-за масштабной экологической катастрофы в Керченском проливе. Кабинет министров опубликовал постановление, предоставляющее бизнесу региона право на существенную отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов.
Компании и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях, могут перенести сроки внесения обязательных платежей. Речь идет о земельном и имущественном налогах, а также страховых взносах.
Налоговые и кредитные каникулы, льготы и мораторий на банкротство:
Платежи, срок уплаты которых приходился с февраля по октябрь 2025 года, можно будет внести до 30 ноября 2026 года. Платежи за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года получили еще более длительную отсрочку — до 30 июня 2027 года.
Эта антикризисная мера адресована представителям тех секторов экономики, которые напрямую зависят от состояния окружающей среды и туристического потока. Право на льготу имеют организации и ИП, работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса, санаторно-курортного лечения, культуры, развлекательной индустрии, а также управляющие парками отдыха, зоопарками и особо охраняемыми природными территориями.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал принятые меры крайне важными и своевременными для поддержки деловой активности в регионе.
