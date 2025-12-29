Пострадавшему от разлива мазута бизнесу Анапы и Темрюкского района продлили отсрочку по налогам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Компании Кубани получили право перенести уплату налогов на несколько лет

29 декабря Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки для предприятий Краснодарского края, продолжающих нести убытки из-за масштабной экологической катастрофы в Керченском проливе. Кабинет министров опубликовал постановление, предоставляющее бизнесу региона право на существенную отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов.

Компании и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях, могут перенести сроки внесения обязательных платежей. Речь идет о земельном и имущественном налогах, а также страховых взносах.

Налоговые и кредитные каникулы, льготы и мораторий на банкротство:

Платежи, срок уплаты которых приходился с февраля по октябрь 2025 года, можно будет внести до 30 ноября 2026 года. Платежи за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года получили еще более длительную отсрочку — до 30 июня 2027 года.

Эта антикризисная мера адресована представителям тех секторов экономики, которые напрямую зависят от состояния окружающей среды и туристического потока. Право на льготу имеют организации и ИП, работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса, санаторно-курортного лечения, культуры, развлекательной индустрии, а также управляющие парками отдыха, зоопарками и особо охраняемыми природными территориями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал принятые меры крайне важными и своевременными для поддержки деловой активности в регионе.

Как писали Юга.ру, администрация Анапы потребовала от владельцев отелей снести пляжные навесы за свой счет. 

Анапа Бизнес-сообщество Деньги Краснодар Налоги Нефть Разлив нефти Темрюкский район

Все материалы по теме:

Новости

«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию
В Краснодарском крае ученые нашли античные «коньки» из кости лошади
Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури
До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах. Рассказываем о последствиях непогоды в Сочи

Лента новостей

Без «Аватара» и «Зверополиса»
Сегодня, 11:33
Без «Аватара» и «Зверополиса»
В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
Сегодня, 13:02
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
«У нас была сцена, но не было мифа»
Сегодня, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте