На восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района нужно еще 35,7 млн рублей. На проект работ уже потратили 30,1 млн

В Краснодарском крае восстановление пляжей после разлива нефти в Черном море оценили в 35,7 млн рублей

24 февраля агентство ТАСС со ссылкой на представителя Кубанского госуниверситета (КубГУ) сообщило, что специалисты вуза определили стоимость работ по восстановлению пляжей Анапы и Темрюкского района после загрязнения мазутом. Дальнейшая реабилитация обойдется в 35,7 млн рублей.

Сводный сметный расчет составили согласно нормам и ценам второго квартала 2025 года. Заказчиком проекта выступило ГКУ «Кубаньгеология». На его создание из резервного фонда администрации края выделили более 30,1 млн рублей. В КубГУ отметили, что заказчик уже одобрил проект.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Минприроды Кубани о взыскании с владельцев затонувших танкеров 34,3 млрд рублей за ущерб, причиненный окружающей среде.

Напомним, что в сентябре 2025 года власти Кубани заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.

Сильный шторм поднял со дна моря мазут:

5 декабря 2025 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся», и власти делают для этого «все возможное и даже больше».

Ранее в Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.

Как писали Юга.ру, правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря.

