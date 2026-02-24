На восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района нужно еще 35,7 млн рублей. На проект работ уже потратили 30,1 млн

В Краснодарском крае восстановление пляжей после разлива нефти в Черном море оценили в 35,7 млн рублей

24 февраля агентство ТАСС со ссылкой на представителя Кубанского госуниверситета (КубГУ) сообщило, что специалисты вуза определили стоимость работ по восстановлению пляжей Анапы и Темрюкского района после загрязнения мазутом. Дальнейшая реабилитация обойдется в 35,7 млн рублей.

Сводный сметный расчет составили согласно нормам и ценам второго квартала 2025 года. Заказчиком проекта выступило ГКУ «Кубаньгеология». На его создание из резервного фонда администрации края выделили более 30,1 млн рублей. В КубГУ отметили, что заказчик уже одобрил проект.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Минприроды Кубани о взыскании с владельцев затонувших танкеров 34,3 млрд рублей за ущерб, причиненный окружающей среде.

Напомним, что в сентябре 2025 года власти Кубани заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.