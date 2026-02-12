Правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря

11 февраля стало известно, что правительство России направит 5,8 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море. Распоряжение о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, деньги пойдут на подготовку корпусов затонувших частей танкеров, включая демонтаж отдельных конструктивных элементов, а также на проектирование, изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов. Их разместят непосредственно над затонувшими фрагментами для герметизации и предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов.

Росморречфлот назначили исполнителем. Ведомству поручили обеспечить контроль за целевым расходованием средств и эффективностью бюджетных вложений, а до 1 февраля 2027 года представить в правительство подробный доклад о проделанной работе.

Напомним, изначально на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров в Керченском проливе правительство выделило больше 1 млрд рублей. В мае 2025 года — еще 7,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих.

