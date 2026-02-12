Правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря

Мишустин направил резервный фонд на установку коффердамов и ликвидацию мазута в Черном море

Согласно документу, деньги пойдут на подготовку корпусов затонувших частей танкеров, включая демонтаж отдельных конструктивных элементов, а также на проектирование, изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов. Их разместят непосредственно над затонувшими фрагментами для герметизации и предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов.

11 февраля стало известно, что правительство России направит 5,8 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море. Распоряжение о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Росморречфлот назначили исполнителем. Ведомству поручили обеспечить контроль за целевым расходованием средств и эффективностью бюджетных вложений, а до 1 февраля 2027 года представить в правительство подробный доклад о проделанной работе.

Напомним, изначально на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров в Керченском проливе правительство выделило больше 1 млрд рублей. В мае 2025 года — еще 7,5 млрд рублей.