Оперштаб Кубани опроверг информацию о химической атаке на Туапсе и зараженном облаке

Оперативный штаб Краснодарского края назвал публикации о химатаке на Туапсинский район фейком

5 июня оперштаб Кубани сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация, что Туапсинский округ подвергся химической атаке. В публикациях сообщалось об облаке зараженного воздуха, которое якобы двигалось в сторону Геленджика.

В оперштабе заявили, что обеспокоенные жители звонили по экстренным номерам оперативных служб, пытаясь узнать о ситуации. Однако информация о химической атаке оказалась фейком.