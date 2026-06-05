Оперштаб Кубани опроверг информацию о химической атаке на Туапсе и зараженном облаке
Оперативный штаб Краснодарского края назвал публикации о химатаке на Туапсинский район фейком
5 июня оперштаб Кубани сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация, что Туапсинский округ подвергся химической атаке. В публикациях сообщалось об облаке зараженного воздуха, которое якобы двигалось в сторону Геленджика.
В оперштабе заявили, что обеспокоенные жители звонили по экстренным номерам оперативных служб, пытаясь узнать о ситуации. Однако информация о химической атаке оказалась фейком.
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В оперативном штабе рассказали, что сейчас в Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотников — о ней сообщала также пресс-служба администрации края. Угрозы химической атаки нет.
Как писали Юга.ру, три региона отказались везти детей на отдых в Туапсе.