Погода в Краснодаре и крае: в первые выходные лета синоптики обещают жару в 30 °C
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 6–7 июня
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 6 и 7 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Днем и вечером в южной половине края возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью — 12–17 °C, а днем потеплеет до 30 °C. В горах ночью — 8–13 °C, днем — 12–17 °C.
В Туапсинском районе созрел краснокнижный гриб:
На Черноморском побережье осадков не ожидается. Утром и днем порывы ветра могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 14–19 °C, днем — 23–28 °C.
В Краснодаре первые выходные лета тоже пройдут без осадков. Температура воздуха составит 15–17 °C, а днем синоптики обещают жару в 30 °C.
Как писали Юга.ру, май 2026 года в Краснодарском крае стал самым влажным и почти самым холодным за последние полвека.