Погода в Краснодаре и крае: в первые выходные лета синоптики обещают жару в 30 °C

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 6–7 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 6 и 7 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Днем и вечером в южной половине края возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью — 12–17 °C, а днем потеплеет до 30 °C. В горах ночью — 8–13 °C, днем — 12–17 °C.

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На Черноморском побережье осадков не ожидается. Утром и днем порывы ветра могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 14–19 °C, днем — 23–28 °C.



В Краснодаре первые выходные лета тоже пройдут без осадков. Температура воздуха составит 15–17 °C, а днем синоптики обещают жару в 30 °C.