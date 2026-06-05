В Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК из-за разбитой дороги
Пять многоэтажных домов в ГМР оказались отрезаны от транспорта из-за «убитой» улицы Лю Трахова
5 июня телеграм-канал #GMRLIVE сообщил, что в микрорайоне Гидростроителей Краснодара обострилась ситуация с транспортной доступностью. Перевозчик, обслуживающий маршрут № 34, отказался заезжать на участок улицы Лю Трахова.
Там расположены жилые комплексы «Поколение» (две многоэтажки) и «Трилогия» (три дома). Причина — критическое состояние дороги.
Ремонт на все лето:
«Дорожное покрытие не позволяет безопасно осуществлять спуск и в последствии подъем», — говорится в официальном уведомлении.
Местные жители прозвали этот участок «ямой». Дорога, по которой ежедневно ездят сотни людей, превратилась в полосу препятствий с глубокими выбоинами и разрушенным покрытием.
По приблизительным подсчетам, около 4000 человек оказались отрезанными от общественного транспорта. Ближайшая остановка находится в двух километрах.
«На платформе «Решаем вместе» уже более десяти обращений по этой проблеме. Однако ситуация не меняется годами. Нет дороги — ходите пешком. Здоровый образ жизни, видимо, теперь продвигается таким способом», — возмущаются местные жители.
Официальных сообщений о планах по ремонту улицы Лю Трахова на данный момент нет.
Как писали Юга.ру, 1 июня в Краснодаре полностью открыли движение по отремонтированному Тургеневскому мосту.