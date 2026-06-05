В Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК из-за разбитой дороги

Пять многоэтажных домов в ГМР оказались отрезаны от транспорта из-за «убитой» улицы Лю Трахова

Там расположены жилые комплексы «Поколение» (две многоэтажки) и «Трилогия» (три дома). Причина — критическое состояние дороги.

5 июня телеграм-канал #GMRLIVE сообщил , что в микрорайоне Гидростроителей Краснодара обострилась ситуация с транспортной доступностью. Перевозчик, обслуживающий маршрут № 34, отказался заезжать на участок улицы Лю Трахова.

Ремонт на все лето:

«Дорожное покрытие не позволяет безопасно осуществлять спуск и в последствии подъем», — говорится в официальном уведомлении.

Местные жители прозвали этот участок «ямой». Дорога, по которой ежедневно ездят сотни людей, превратилась в полосу препятствий с глубокими выбоинами и разрушенным покрытием.

По приблизительным подсчетам, около 4000 человек оказались отрезанными от общественного транспорта. Ближайшая остановка находится в двух километрах.

«На платформе «Решаем вместе» уже более десяти обращений по этой проблеме. Однако ситуация не меняется годами. Нет дороги — ходите пешком. Здоровый образ жизни, видимо, теперь продвигается таким способом», — возмущаются местные жители.

Официальных сообщений о планах по ремонту улицы Лю Трахова на данный момент нет.