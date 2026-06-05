Земля, имущество и счета на 15 млн рублей. Суд изъял активы семьи экс-судьи Краснодара Хахалевой
Суд в Краснодаре конфисковал доли, участки и недвижимость семьи Хахалевых, нажитые через коррупционные схемы
5 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой и членов ее семьи. Ответчиками по делу проходят 20 физических и 2 юридических лица, которые являлись номинальными держателями активов и участвовали в легализации имущества, нажитого коррупционным путем.
Основанием для подачи иска стали сведения о нарушении антикоррупционных запретов и обязанностей судьи. Следствие установило, что Елена Хахалева распределяла сельхозугодья в пользу коммерческих структур. Таким способом семья завладела земельным фондом площадью больше 12,5 тыс. гектаров.
От «золотой» свадьбы до задержания в Баку:
Им помогала сестра Елены Хахалевой — Наталия, которая на тот момент занимала должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Следствие считает, что она приняла личное участие в освобождении компаний от уплаты налогов.
Суд полностью удовлетворил исковые требования и постановил обратить в доход государства:
- доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций;
- 73 земельных участка;
- около 100 жилых и нежилых зданий и помещений;
- денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчиков, общей суммой больше 15,5 млн рублей.
Напомним, Елену Хахалеву прозвали «золотой судьей» после скандала летом 2017 года, когда в сеть попали кадры свадьбы ее дочери стоимостью около 2 млн долларов, на которой выступали звезды эстрады. В мае 2022 года Хахалеву заочно арестовали и объявили в международный розыск. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, однако Азербайджан отказал России в экстрадиции. По данным защиты, сейчас экс-судья проживает в Тбилиси.
Как писали Юга.ру, в конце мая Генпрокуратура заявила о связи краснодарской «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом.