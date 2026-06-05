Земля, имущество и счета на 15 млн рублей. Суд изъял активы семьи экс-судьи Краснодара Хахалевой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Суд в Краснодаре конфисковал доли, участки и недвижимость семьи Хахалевых, нажитые через коррупционные схемы

5 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой и членов ее семьи. Ответчиками по делу проходят 20 физических и 2 юридических лица, которые являлись номинальными держателями активов и участвовали в легализации имущества, нажитого коррупционным путем.

Основанием для подачи иска стали сведения о нарушении антикоррупционных запретов и обязанностей судьи. Следствие установило, что Елена Хахалева распределяла сельхозугодья в пользу коммерческих структур. Таким способом семья завладела земельным фондом площадью больше 12,5 тыс. гектаров.

От «золотой» свадьбы до задержания в Баку:

Им помогала сестра Елены Хахалевой — Наталия, которая на тот момент занимала должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Следствие считает, что она приняла личное участие в освобождении компаний от уплаты налогов.

Суд полностью удовлетворил исковые требования и постановил обратить в доход государства:

  • доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций;
  • 73 земельных участка;
  • около 100 жилых и нежилых зданий и помещений;
  • денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчиков, общей суммой больше 15,5 млн рублей.

Напомним, Елену Хахалеву прозвали «золотой судьей» после скандала летом 2017 года, когда в сеть попали кадры свадьбы ее дочери стоимостью около 2 млн долларов, на которой выступали звезды эстрады. В мае 2022 года Хахалеву заочно арестовали и объявили в международный розыск. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, однако Азербайджан отказал России в экстрадиции. По данным защиты, сейчас экс-судья проживает в Тбилиси.

Как писали Юга.ру, в конце мая Генпрокуратура заявила о связи краснодарской «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом.

Деньги Елена Хахалева Коррупция Суд

Новости

Земля, имущество и счета на 15 млн рублей. Суд изъял активы семьи экс-судьи Краснодара Хахалевой
Краснодарский фонд, поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, на грани банкротства — Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей
Погода в Краснодаре и крае: в первые выходные лета синоптики обещают жару в 30 °C
Кубань получит еще 1 миллиард рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море
В Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК из-за разбитой дороги
Оперштаб Кубани опроверг информацию о химической атаке на Туапсе и зараженном облаке

Лента новостей

Кубанские реки могут выйти из берегов
Вчера, 17:04
Кубанские реки могут выйти из берегов
В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
3 июня, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте