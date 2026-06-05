Земля, имущество и счета на 15 млн рублей. Суд изъял активы семьи экс-судьи Краснодара Хахалевой

Суд в Краснодаре конфисковал доли, участки и недвижимость семьи Хахалевых, нажитые через коррупционные схемы

5 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой и членов ее семьи. Ответчиками по делу проходят 20 физических и 2 юридических лица, которые являлись номинальными держателями активов и участвовали в легализации имущества, нажитого коррупционным путем.

Основанием для подачи иска стали сведения о нарушении антикоррупционных запретов и обязанностей судьи. Следствие установило, что Елена Хахалева распределяла сельхозугодья в пользу коммерческих структур. Таким способом семья завладела земельным фондом площадью больше 12,5 тыс. гектаров.