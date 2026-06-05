Краснодарский фонд, поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, на грани банкротства — Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей

5 июня краснодарский благотворительный фонд «Добрый-Юг» сообщил, что находится в «непростой ситуации». Юга.ру связались с пресс-службой организации, чтобы уточнить, о чем идет речь.

«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Оказалось, что Росимущество требует от организации выплатить 1,5 млн рублей за аренду здания, в котором ранее находился «Добрый-Юг», при этом не обосновывая сумму.

Ранее, в 2025 году, фонд находился на улице Октябрьской, 131 — здание принадлежало двум частным собственникам, один из которых — жена экс-начальника полиции Краснодара Александра Семенова Ольга.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что супруги незаконно совмещали службу с бизнесом и скрывали свои истинные доходы. Для этого они привлекали родственников и доверенных лиц, оформляя активы на них.



17 ноября суд условно приговорил Ольгу Семенову к трем годам лишения свободы за самоуправство. Она незаконно уволила замдиректора своей фирмы и принудила его подписать заявление об уходе, при этом мужчину удерживали в кабинете и угрожали насилием, а его автомобиль повредили.



В декабре суд изъял все имущество семьи Семеновых в пользу государства.

В декабре 2025 года Росимуществу перешла и половина здания на улице Октябрьской, 131, однако фонду об этом никто не сообщил — организация платила аренду по старому договору.