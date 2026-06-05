Краснодарский фонд, поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, на грани банкротства — Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей
Росимущество требует от краснодарского благотворительного фонда «Добрый-Юг» необоснованно выплатить 1,5 млн рублей за аренду здания
5 июня краснодарский благотворительный фонд «Добрый-Юг» сообщил, что находится в «непростой ситуации». Юга.ру связались с пресс-службой организации, чтобы уточнить, о чем идет речь.
«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.
Оказалось, что Росимущество требует от организации выплатить 1,5 млн рублей за аренду здания, в котором ранее находился «Добрый-Юг», при этом не обосновывая сумму.
Ранее, в 2025 году, фонд находился на улице Октябрьской, 131 — здание принадлежало двум частным собственникам, один из которых — жена экс-начальника полиции Краснодара Александра Семенова Ольга.
Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что супруги незаконно совмещали службу с бизнесом и скрывали свои истинные доходы. Для этого они привлекали родственников и доверенных лиц, оформляя активы на них.
17 ноября суд условно приговорил Ольгу Семенову к трем годам лишения свободы за самоуправство. Она незаконно уволила замдиректора своей фирмы и принудила его подписать заявление об уходе, при этом мужчину удерживали в кабинете и угрожали насилием, а его автомобиль повредили.
В декабре суд изъял все имущество семьи Семеновых в пользу государства.
В декабре 2025 года Росимуществу перешла и половина здания на улице Октябрьской, 131, однако фонду об этом никто не сообщил — организация платила аренду по старому договору.
В марте 2026 года в «Добрый-Юг» пришла прокуратура с проверкой. Только тогда фонд узнал, что имущество взыскано в пользу государства. По факту проверки прокуратура выявила нарушения в распоряжении объектом нежилого фонда, который находится в собственности Росимущества.
Тогда же организация узнала, что еще в феврале Росимущество подало на фонд иск по факту «неосновательного обогащения» и потребовало выплатить 1,5 млн рублей — за четыре месяца аренды (с декабря 2025 года по март 2026 года). Сумма в три раза превышает рыночную стоимость аренды, при этом обосновать ее ведомство отказалось.
В короткие сроки фонд съехал, несмотря на то, что договор с Ольгой Семеновой был подписан до апреля, а договор с частным собственником второй половины здания еще продолжал действовать. Однако Росимущество отказалось подписывать акт приема-передачи помещения. На счета «Доброго-Юга» был наложен арест — как обеспечительная мера.
«Если иск будет удовлетворен, я буду вынуждена банкротить организацию. За короткий период они требуют более полутора миллионов рублей. Если так пойдет дальше, сумма вырастет до шести миллионов. От нас зависят сотни людей, в крае нет аналогичных проектов по трудоустройству ребят с такими сложными нозологиями», — рассказала изданию «Комсомольская Правда» создательница фонда Богдана Руднева.
В пресс-службе «Доброго-Юга» сообщили Юга.ру, что суд с Росимуществом состоялся 28 мая — однако представители ведомства на него не явились. Следующее заседание назначено на 7 июля.
Как писали Юга.ру, в апреле краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил новый сезон подкаста, где люди с аутизмом обсуждают самостоятельность в жизни.