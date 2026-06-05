Кубань получит еще 1 миллиард рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море
Правительство России компенсирует Краснодарскому краю расходы на очистку Черноморского побережья от нефтепродуктов
3 июня на сайте правительства России опубликовали распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем сказано, что из резервного фонда страны выделят более 1,06 млрд рублей компенсации за ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе.
Выделенные средства должны покрыть затраты, которые понес бюджет Кубани. Деньги поступят в регион через Минприроды РФ. Федеральное ведомство будет контролировать целевое использование миллиарда — доклад об эффективности трат должен быть представлен в правительство до 1 марта 2027 года.
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Сколько уже направили на ликвидацию последствий ЧС?
- 23 декабря 2024 года. Сразу после аварии из резервного фонда Краснодарского края экстренно выделили первые 1,2 млрд рублей на первоочередные спасательные работы.
- 13 января 2025 года. Краевые власти направили на борьбу с мазутом еще 1,4 млрд рублей.
- 26 января 2025 года. Правительство РФ выделили Кубани 1,5 млрд рублей из федерального резерва. Деньги идут на сбор и обезвреживание отравленного песка и грунта.
- 4 марта 2025 года. Росморречфлот получил 104,8 млн рублей — на эти средства экстренно закупают специальные боновые заграждения и биосорбенты для удержания нефтяных пятен.
- 14 марта 2025 года. Из кубанской казны выделили еще 30,19 млн рублей на ручную и механическую очистку песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе.
22 мая 2025 года. Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на установку защиты над затонувшими танкерами в Керченском проливе.
- 10 июня 2025 года. Правительство РФ направило еще один мощный транш — более 1,4 млрд рублей на непрерывный мониторинг Черного и Азовского морей и сбор всплывающих нефтепродуктов.
- 3 июля 2025 года. Внутри краевого бюджета перераспределили дополнительные 233,3 млн рублей на затянувшиеся ликвидационные работы.
- Ноябрь 2025 года. Выделили 440,2 млн рублей на разработку проектов по реставрации пострадавших пляжных зон.
Если посчитать только эти суммы, то объем поддержки уже превысил 14 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря.
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