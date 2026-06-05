Кубань получит еще 1 миллиард рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море

3 июня на сайте правительства России опубликовали распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем сказано, что из резервного фонда страны выделят более 1,06 млрд рублей компенсации за ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе.



Выделенные средства должны покрыть затраты, которые понес бюджет Кубани. Деньги поступят в регион через Минприроды РФ. Федеральное ведомство будет контролировать целевое использование миллиарда — доклад об эффективности трат должен быть представлен в правительство до 1 марта 2027 года.