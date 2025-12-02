У родственников экс-судьи Хахалевой изъяли коттеджи под Туапсе. Недвижимость попала под снос

1 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила «Ъ-Кубань», что Туапсинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о признании самостроем и сносе коттеджного поселка «Буревестник» в поселке Ольгинка. В пользу государства изъяли 65 участков, которыми обладают 54 человека, в том числе Ольга и Кирилл Хахалевы — мать и сын краснодарской экс-судьи Елены Хахалевой. Родственникам принадлежали два участка, на одном из них расположены жилые здания. Изначально территорию использовала компания «Сургутспецжилстрой» для эксплуатации хозяйственных объектов. На участке площадью 0,5 га началось строительство гаражей, которые в 2003 году выставили на продажу. После приобретения покупатели меняли вид использования на «жилые объекты», а затем выкупали у администрации участки под зданиями по льготной цене.

В 2024 году прокуратура Туапсинского района выяснила, что участок под коттеджным поселком «Буревестник» относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения.



Как установило ведомство, участки выбыли из государственной собственности незаконно — право распоряжения землей принадлежало Краснодарскому краю, а не муниципалитету. Регион не мог использовать территорию по назначению — для профилактики и лечения граждан.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Помимо этого, ведомство выявило нарушения градостроительных норм, допущенных при возведении коттеджей.

Напомним, что в 2018 году Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда и отстранили от участия в процессах. Поводом послужила скандальная свадьба ее дочери, которая обошлась в 2 млн долларов. В 2020 году Хахалеву лишили полномочий и уволили из суда из-за прогулов.



В 2022 году на нее завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Экс-судья покинула Россию и находилась в международном розыске. В январе 2025 года Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку, когда она хотела вылететь в Дубай. Азербайджан собирался выдать России бывшую судью, но отказался.