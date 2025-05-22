Мэрия Анапы хочет взыскать с владельцев затонувших танкеров «Волгонефть» 545,9 млн рублей. Эта сумма в два раза больше предыдущей

Предыстория: 15 декабря 2024 года два судна потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии из них стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края.



В феврале суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.



В начале марта мэрия Анапы также подала в суд на владельцев и потребовала взыскать с них 211 млн рублей за ликвидацию последствий ЧС.