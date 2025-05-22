Мэрия Анапы хочет взыскать с владельцев затонувших танкеров «Волгонефть» 545,9 млн рублей. Эта сумма в два раза больше предыдущей
Власти Анапы увеличили исковые требования за ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море
Предыстория: 15 декабря 2024 года два судна потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии из них стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края.
В феврале суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.
В начале марта мэрия Анапы также подала в суд на владельцев и потребовала взыскать с них 211 млн рублей за ликвидацию последствий ЧС.
22 мая ТАСС сообщил, что арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за ликвидацию последствий от разлива мазута до 545,9 млн рублей.
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Ранее власти муниципалитета обещали, что эта сумма будет увеличиваться, так как работы по очистке побережья продолжаются.
«Ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Предметом рассмотрения является требование в данной редакции: взыскание солидарно с соответчиков в пользу администрации муниципального образования город-курорт Анапа убытков в размере 545 930 643,5 рублей», — сказала судья.
Как писали Юга.ру, Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей.
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