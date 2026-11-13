Росприроднадзор приостановил лицензию мусорному полигону в Новороссийске

Кроме того, Росприроднадзор нашел нарушения: компания «Терра-Н» отступила от проектной документации, которая прошла государственную экологическую экспертизу. Предприятию выдали предписания устранить нарушения.

12 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил , что мусорному полигону на горе Щелбе приостановили лицензию на размещение отходов. Документ оказался у члена экологического совета Дмитрия Крескина.

«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»:

ООО «Терра-Н» остановило строительство этапов № 2, 3 и 5, чтобы скорректировать проект и заново пройти государственную экологическую экспертизу. Из-за этого поменяли график проверок реконструкции полигона. Следующая проверка запланирована на 2 февраля 2027 года. При этом обновленную проектную документацию в Росприроднадзор пока не прислали.

Несмотря на то что реконструкцию и лицензию на размещение отходов приостановили, мусоровозы продолжают привозить ТКО на Щелбу.

23 октября губернатор Кондратьев ввел режим повышенной готовности из-за угрозы перебоев с вывозом мусора. Причина — свободные мощности действующих полигонов закончились, а перенаправить отходы на другие объекты некуда.

В оперштабе Кубани заявили, что ТКО продолжат вывозить по прежним маршрутам, а после оформления документов отправят на захоронение с соблюдением экологических и санитарных норм.

Напомним, мусорный полигон «Терра-Н» регулярно фигурирует в экологических скандалах. После серии пожаров летом 2024 года свалка вспыхнула снова 13 марта 2025-го — тушение затянулось почти на месяц из-за необратимого внутреннего горения.

26 марта на объекте сошел «мусорный оползень». В тот же день фильтрат потек в реку Озерейку и в Черное море.