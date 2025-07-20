«Ошметки зимнего мазута». У берегов Темрюкского района обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

19 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что на пляжах Темрюкского района обнаружили новые выбросы фракций мазута диаметром до 10 см. Загрязнены несколько километров побережья от поселка Волна до поселка Веселовка. Для очистки пляжей задействовали 70 сотрудников МЧС, 48 специалистов «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров.

Ситуацию прокомментировал директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, это мазут, затонувший в декабре 2024 года после разлива нефти в Керченском проливе. Он всплыл после повышения температуры воды в Черном море.



«Температура Черного моря сейчас достигла на Тамани 25 градусов (сейчас 27 градусов). У берега поселка Артющенко вчера появились ошметки «старого», зимнего мазута. Всплыл», — отметил Роман Пукалов.



Специалист предположил, что Роспотребнадзор не открывает для купания пляжи в Анапе именно потому, что с повышением температуры воды «зимний» мазут может вновь всплыть.

Основатель штаба «Дельфины» Александр Кирпа рассказал, что найденные нефтепродукты по консистенции были похожи на «уголь для шашлыка». По информации работников порта, около распиленного танкера чистили фарватер. Из-за этого мазут поднялся со дна.



«Он точно оторвался от дна. В мае и июне были выбросы, и мазут как раз был жидким в воде. По этим признакам мы считали, что это как раз свежая утечка мазута с лежащих на дне частей танкеров», — поделился эксперт.