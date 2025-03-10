Мэрия Анапы подала в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Администрация Анапы подала иск в арбитражный суд Краснодарского края

7 марта в картотеке арбитражного суда Краснодарского края появился иск от администрации Анапы. Ответчиками выступают компании «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг», которые являются владельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Какие требования выдвигает мэрия Анапы и какую сумму хочет взыскать с компаний — пока неизвестно.

«Птичьи данные ужасают»:

Напомним, 13 февраля прошло первое заседание арбитражного суда Краснодарского края по делу о крушении танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По искам Новороссийской транспортной прокуратуры собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — назначили штраф 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов.

27 февраля суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-212» на 30 тыс. рублей. Компания «Кама шиппинг» планирует обжаловать решение. Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей. 

Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали. С мыса Панагия вывезли последние детали судна.

Анапа Нефть Правосудие Разлив нефти Суд Черное море

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