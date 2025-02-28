Суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-212» на 30 тыс. рублей. Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей

27 февраля арбитражный суд Краснодарского края признал владельца танкера «Волгонефть-212» виновным по административному делу о нарушении технических регламентов и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Владелец судна, компания «Кама Шиппинг», планирует обжаловать решение суда.

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. После аварии судно «Волгонефть-239» село на мель, а «Волгонефть-212» разломилось пополам. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

«В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт «Кавказ» для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте не представлено», — отметил прокурор.

Ответчик заявил в суде, что экипаж танкера действовал по указаниям капитана порта, который якобы распорядился о следовании к судну-накопителю для перегрузки, однако судно было не готово к приему груза. Когда начался шторм, танкер попытался уйти в убежище, однако произошло крушение.

По словам представителя компании, был нарушен только сезон, но не район плавания.