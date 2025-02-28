Суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-212» на 30 тыс. рублей. Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей
Собственник «Волгонефти-212» заплатит 30 тыс. рублей за нарушение техрегламентов. Однако компания хочет обжаловать приговор
27 февраля арбитражный суд Краснодарского края признал владельца танкера «Волгонефть-212» виновным по административному делу о нарушении технических регламентов и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
Владелец судна, компания «Кама Шиппинг», планирует обжаловать решение суда.
Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. После аварии судно «Волгонефть-239» село на мель, а «Волгонефть-212» разломилось пополам. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.
Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.
«В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт «Кавказ» для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте не представлено», — отметил прокурор.
Ответчик заявил в суде, что экипаж танкера действовал по указаниям капитана порта, который якобы распорядился о следовании к судну-накопителю для перегрузки, однако судно было не готово к приему груза. Когда начался шторм, танкер попытался уйти в убежище, однако произошло крушение.
По словам представителя компании, был нарушен только сезон, но не район плавания.
Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:
27 февраля Морская спасательная служба подала иск на владельцев обоих танкеров на 40 млн рублей, пишет «КП-Кубань». В ведомстве отметили, что это ущерб только за первые семь дней ликвидации ЧС. Первое слушание по делу состоится 10 марта.
Как писали Юга.ру, 13 февраля прошло первое заседание арбитражного суда Краснодарского края по делу о крушении танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — назначили штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов.
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