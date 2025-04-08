Морспасслужба хочет взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236
    © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236

С владельцев затонувших в Черном море танкеров хотят взыскать 314,5 млн рублей

7 апреля ТАСС со ссылкой на представительницу «Морспасслужбы» сообщило, что организация оценила расходы на ликвидацию последствий от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». С владельцев судов планируют взыскать в 314,5 млн рублей.

Представительница «Морспасслужбы» пояснила, это сумма за работы с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В дальнейшем она увеличится, так как очистка морского дна и побережья еще продолжается.

Читайте также:

Следующее заседание по делу суд назначил на 14 мая.

Отметим, что ранее Роспотрбнадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей. Также мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров — власти хотят взыскать 211 млн рублей. Такую сумму муниципалитет потратил на меры по ликвидации последствий ЧС. 

Помимо этого, в феврале суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.

Напомним, что суда потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. После аварии танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе. В январе из танкера «Волгонефть-239» стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края. 

По данным Минтранса, танкеры потерпели крушение из-за того, что капитаны судов проигнорировали сезонные ограничения на плавание в Азовском море. 

Как писали Юга.ру, разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти».

Деньги Нефть Разлив нефти Суд Судоходство Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре откроют греческий культурный центр. На фасаде здания появился огромный мурал
Отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом». Наибольшие скидки — на отдых в июне
Опасные вещества с горящего мусорного полигона в Новороссийске могли попасть в Черное море. Это показали снимки со спутника
В Краснодаре Тургеневский мост начнут ремонтировать 15 апреля. Его частично закроют для машин
В Краснодаре бесплатно раздадут 5000 саженцев сосны. Где и когда?
В Горячем Ключе 8 апреля пошел снег. Где еще на Кубани наблюдали зимние осадки?

Лента новостей

«Муж мечты» и «бабушка из кадрового отдела»
Сегодня, 12:30
«Муж мечты» и «бабушка из кадрового отдела»
О сексизме на медиаконференции в Краснодаре
Гладко, мертво, безопасно
Вчера, 13:30
Гладко, мертво, безопасно
Почему (кубанских) журналистов уже давно заменили нейросети
Казачество, власть, политика
4 апреля, 13:35
Казачество, власть, политика
Заметки между строк

Реклама на сайте