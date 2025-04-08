Морспасслужба хочет взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей

7 апреля ТАСС со ссылкой на представительницу «Морспасслужбы» сообщило , что организация оценила расходы на ликвидацию последствий от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». С владельцев судов планируют взыскать в 314,5 млн рублей. Представительница «Морспасслужбы» пояснила, это сумма за работы с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В дальнейшем она увеличится, так как очистка морского дна и побережья еще продолжается.

Следующее заседание по делу суд назначил на 14 мая.



Отметим, что ранее Роспотрбнадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей. Также мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров — власти хотят взыскать 211 млн рублей. Такую сумму муниципалитет потратил на меры по ликвидации последствий ЧС.



Помимо этого, в феврале суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.



Напомним, что суда потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. После аварии танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе. В январе из танкера «Волгонефть-239» стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края.



По данным Минтранса, танкеры потерпели крушение из-за того, что капитаны судов проигнорировали сезонные ограничения на плавание в Азовском море.