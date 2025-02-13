Суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута. Ущерб природе оценивают в десятки миллиардов
Собственник «Волгонефти» заплатит штраф за нарушение техрегламентов
13 февраля прошло первое заседание арбитражного суда Краснодарского края по делу о крушении танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе.
Суд назначил собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 1443 КОАП РФ). По закону, эта статья предусматривает для юридических лиц штраф от 300 до 600 тыс. рублей с возможной конфискацией «предметов административного правонарушения».
Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. После аварии танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе. В январе из танкера «Волгонефть-239» стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края. В конце января Морспасслужба откачала мазут, сейчас судно разбирают на металлолом.
Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.
Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:
По версии новороссийской транспортной прокуратуры, танкер нарушил график навигации и не имел необходимых документов для классификации. Кроме того, владелец эксплуатировал судно после 30 ноября, игнорируя требования технических регламентов.
Владелец утверждает, что судно было исправно и получило свидетельство на разовый перегон. Во время шторма 15 декабря суда направили в укрытие, где не хватило места.
«Причина крушения танкера «Волгонефть-239» — ветроволновая нагрузка. Судно может оказаться под штормом в любой сезон, не только зимой. Сам факт истечения срока плавания не создает угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды», — приводит слова представителя «Волгатранснефти» Ольги Паутовой издание «КП Кубань».
«Кубань 24» пишет, что владельцы танкера «Волгонефть-239» хотят обжаловать приговор. Рассмотрение дела по танкеру «Волгонефть-212» назначено на 20 февраля.
Напомним, судно«Волгонефть-239» построили в 1973 году. Эколог рассказывал, что их критический возраст составляет 25 лет. Изначально танкеры строили для работы на реках, в море они могут заходить лишь в хорошую погоду, предел — волны в 2,5 метра. В день крушения были 3-метровые волны, а шторм оценили в 6-7 баллов.
Как писали Юга.ру, Минтранс проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море.
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