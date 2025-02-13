Суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута. Ущерб природе оценивают в десятки миллиардов

Суд назначил собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 1443 КОАП РФ). По закону, эта статья предусматривает для юридических лиц штраф от 300 до 600 тыс. рублей с возможной конфискацией «предметов административного правонарушения».

13 февраля прошло первое заседание арбитражного суда Краснодарского края по делу о крушении танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. После аварии танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе. В январе из танкера «Волгонефть-239» стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края. В конце января Морспасслужба откачала мазут, сейчас судно разбирают на металлолом. Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

По версии новороссийской транспортной прокуратуры, танкер нарушил график навигации и не имел необходимых документов для классификации. Кроме того, владелец эксплуатировал судно после 30 ноября, игнорируя требования технических регламентов.

Владелец утверждает, что судно было исправно и получило свидетельство на разовый перегон. Во время шторма 15 декабря суда направили в укрытие, где не хватило места.

«Причина крушения танкера «Волгонефть-239» — ветроволновая нагрузка. Судно может оказаться под штормом в любой сезон, не только зимой. Сам факт истечения срока плавания не создает угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды», — приводит слова представителя «Волгатранснефти» Ольги Паутовой издание «КП Кубань».

«Кубань 24» пишет, что владельцы танкера «Волгонефть-239» хотят обжаловать приговор. Рассмотрение дела по танкеру «Волгонефть-212» назначено на 20 февраля.