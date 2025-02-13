Суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута. Ущерб природе оценивают в десятки миллиардов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236
    © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236

Собственник «Волгонефти» заплатит штраф за нарушение техрегламентов

13 февраля прошло первое заседание арбитражного суда Краснодарского края по делу о крушении танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Суд назначил собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 1443 КОАП РФ). По закону, эта статья предусматривает для юридических лиц штраф от 300 до 600 тыс. рублей с возможной конфискацией «предметов административного правонарушения».

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. После аварии танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе. В январе из танкера «Волгонефть-239» стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края. В конце января Морспасслужба откачала мазут, сейчас судно разбирают на металлолом.

Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:

По версии новороссийской транспортной прокуратуры, танкер нарушил график навигации и не имел необходимых документов для классификации. Кроме того, владелец эксплуатировал судно после 30 ноября, игнорируя требования технических регламентов.

Владелец утверждает, что судно было исправно и получило свидетельство на разовый перегон. Во время шторма 15 декабря суда направили в укрытие, где не хватило места.

«Причина крушения танкера «Волгонефть-239» — ветроволновая нагрузка. Судно может оказаться под штормом в любой сезон, не только зимой. Сам факт истечения срока плавания не создает угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды», — приводит слова представителя «Волгатранснефти» Ольги Паутовой издание «КП Кубань».

«Кубань 24» пишет, что владельцы танкера «Волгонефть-239» хотят обжаловать приговор. Рассмотрение дела по танкеру «Волгонефть-212» назначено на 20 февраля.

Напомним, судно«Волгонефть-239» построили в 1973 году. Эколог рассказывал, что их критический возраст составляет 25 лет. Изначально танкеры строили для работы на реках, в море они могут заходить лишь в хорошую погоду, предел — волны в 2,5 метра. В день крушения были 3-метровые волны, а шторм оценили в 6-7 баллов.

Как писали Юга.ру, Минтранс проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море.

Деньги Нефть Правосудие Разлив нефти Суд Судоходство Черное море

Все материалы по теме:

Новости

Мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне. Оно стоит недостроенным уже почти 20 лет
«Ренессанс русской зимы». В Краснодаре обещают снег и сугробы до 18 см
«Мы даже из дома выбежали». В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута. Ущерб природе оценивают в десятки миллиардов
Штрафы системы «Платон» хотят увеличить до 20 тыс. рублей. В Краснодаре прошел митинг перевозчиков
«Будем вместе бороться». Депутат ЗСК хочет исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар» после недовольств жителей

Лента новостей

Дубайский шоколад в Краснодаре
Сегодня, 16:50
Дубайский шоколад в Краснодаре
Где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости
«Ренессанс русской зимы»
Сегодня, 17:26
«Ренессанс русской зимы»
В Краснодаре обещают снег и сугробы до 18 см
«Будем вместе бороться»
Сегодня, 13:30
«Будем вместе бороться»
Депутат ЗСК хочет исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар» после недовольств жителей

Реклама на сайте