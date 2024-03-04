В станице Динской открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

В станице Динской на улице Чапаева, 83 заработало отделение Альфа-Банка нового формата

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты.

Фиджитал-отделения Альфа-Банка (от англ. phygital = physical + digital) сочетают современные технологии и человеческое общение. Здесь нет громоздкой техники с проводами и электронной очереди. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

Отделение нового формата в Динской стало 564-м в России.

Кофе, библиотека и умные камеры: репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Динской по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

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