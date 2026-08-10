Под Анапой из-за забора на пляже образовалась давка во время эвакуации при атаке БПЛА

Жители Сукко под Анапой снова пожаловались на забор у лагеря «Смена»: во время эвакуации при беспилотной опасности он создает заторы

9 августа телеграм-канал «ЭкоЮрист» сообщил, что жители поселка Сукко под Анапой вновь жалуются на забор на пляже, который установила администрация детского лагеря «Смена». По их словам, во время беспилотной опасности при эвакуации из-за ограждения образовался затор. «Наши опасения не беспричинны: трагедия в Геленджике должна вызывать вопросы безопасности при эвакуации с пляжей у МЧС и других органов власти. Они обязаны принять меры, чтобы обеспечить людям безопасность», — считают жители Анапы.

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9 августа в Краснодаре прошло заседание общественной организации «Правовое государство». Участники хотят провести региональный референдум и обязать власти убрать забор. Для этого они собираются подать документы в крайизбирком. Напомним, руководство лагеря «Смена» установило забор на пляже в 2023 году. По словам директора, это сделали из соображений безопасности. После этого жители Анапы несколько раз выходили на протесты. Тогда на происходящее отреагировал мэр города Василий Швец. Он пообещал убрать забор, но этого до сих пор не произошло.