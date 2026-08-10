Топливный кризис не устранил пробки на М-4 к Черному морю у Горячего Ключа

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На трассе под Горячим Ключом 10 августа образовался затор в 6 километров

10 августа в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа снова образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:55, затор на 6 километров сформировался по дороге из Краснодара в сторону моря от Прибрежной Слободы до Заречья и скалы Петушок. Чтобы проехать этот участок, водителям приходится тратить примерно час.

Причиной затруднения движения могло стать ДТП. В сторону Краснодара дорога остается свободной.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс Карты», yandex.ru/maps
    © Скриншот сервиса «Яндекс Карты», yandex.ru/maps

Нет бензина — нет пробок:

По словам читателя Юга.ру, часть автомобилистов пытается объехать пробку по обочине. Движение дополнительно осложняют машины, которые ломаются прямо в потоке.

При этом расположенные по пути АЗС работают. Однако возле некоторых заправок также образовались очереди — примерно по 15 автомобилей. 

Как писали Юга.ру, в Сочи появились очереди на заправках. Ранее курорт не испытывал проблем с бензином.

Автомобили Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Пробки

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