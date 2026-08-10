Топливный кризис не устранил пробки на М-4 к Черному морю у Горячего Ключа
На трассе под Горячим Ключом 10 августа образовался затор в 6 километров
10 августа в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа снова образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:55, затор на 6 километров сформировался по дороге из Краснодара в сторону моря от Прибрежной Слободы до Заречья и скалы Петушок. Чтобы проехать этот участок, водителям приходится тратить примерно час.
Причиной затруднения движения могло стать ДТП. В сторону Краснодара дорога остается свободной.
Нет бензина — нет пробок:
По словам читателя Юга.ру, часть автомобилистов пытается объехать пробку по обочине. Движение дополнительно осложняют машины, которые ломаются прямо в потоке.
При этом расположенные по пути АЗС работают. Однако возле некоторых заправок также образовались очереди — примерно по 15 автомобилей.
Как писали Юга.ру, в Сочи появились очереди на заправках. Ранее курорт не испытывал проблем с бензином.