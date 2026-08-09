«Краснодар» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. «Быки» пропустили гол уже на второй минуте, но быстро забили дважды и удержали победу

«Краснодар» встретился со «Спартаком» 9 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч третьего тура РПЛ завершился со счетом 1:2.

Хозяева поля открыли счет стремительно: уже на 2-й минуте мяч после удара Манфреда Угальде проскочил мимо рук голкипера «быков» Станислава Агкацева. Однако «Краснодар» отреагировал быстро — на 5-й минуте отличился Лукас Оласа, восстановив равновесие, а спустя еще шесть минут команда вышла вперед благодаря дальнему удару Батчи.

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Никита Кривцов, отдавший голевую передачу Батчи, стал третьим игроком в истории «Краснодара», который отметился результативным действием в каждом из трех первых туров РПЛ. Ранее это удавалось Федору Смолову и Эдуарду Сперцяну.

Во втором тайме «Спартак» пытался отыграться. На 82-й минуте Жедсон Фернандеш пробил в штангу. На 68-й минуте за москвичей дебютировал Мирлинд Даку, перешедший из «Рубина», но сравнять счет хозяевам не удалось.

Победа позволила «Краснодару» набрать 9 очков и возглавить турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает «Зенит» с 6 очками, а «Спартак» с тем же количеством баллов идет третьим.

Как писали Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина.

Спорт ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол

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