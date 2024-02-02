В Лабинске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

Еще одно отделение Альфа-Банка нового формата (507 по счету в России) заработало в Лабинске на улице Халтурина, 18

Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить бесплатную Альфа-Карту с кэшбэком, кредитку с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, громоздкой техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

Кофе, библиотека и умные камеры: Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

«Еще недавно для решения сложных вопросов нашим клиентам приходилось приезжать в наш офис в Краснодар, а теперь мы ждем всех в новом современном пространстве, в котором органично совмещаются передовые цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками», — отмечает руководитель офиса Виктория Шутенко.