Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?

Филипп Гуревич поставил в Театре драмы новый спектакль — на этот раз по современной пьесе о поздней любви. Премьера состоится 14, 15 и 16 августа (16+)

Пресс-служба Краснодарского академического театра драмы сообщила, что первой премьерой 107-го театрального сезона станет спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович.

Ярослава Пулинович — ученица Николая Коляды и представительница уральской драматургической школы. Она написала «Землю Эльзы» в 2015 году, и с тех пор пьесу ставят в России и за рубежом. В прошлом году ее читали в Молодежном театре Краснодара — в рамках проекта «Аврора читает».

Режиссер Филипп Гуревич обозначил жанр будущего спектакля как притчу, рассказанную с элементами иронии. По его словам, за внешне бытовым сюжетом он видит почти сказочную историю.



Главная героиня — Эльза Александровна, которой уже за семьдесят: всю жизнь она подавляла себя, считая, что счастья не будет, но после смерти нелюбимого мужа встречает дачника Василия Игнатьевича и впервые получает возможность выбрать любовь.

Роль Эльзы исполнит ведущая актриса Краснодарского театра драмы Ольга Светлова, служащая в труппе с 1972 года.

Актриса Ольга Светлова на репетиции спектакля «Земля Эльзы» © Фото Юлии Марининой

За эти годы она сыграла свыше 60 ролей, среди которых Раневская в «Вишневом саду», Шарлотта в том же спектакле, Екатерина II в «Капитанской дочке» и Атаманша в «Снежной королеве». В 1994 году она получила звание «Заслуженная артистка России».



«В ней есть уникальный стержень, при этом какое-то огромное человеколюбие, опытность, ироничность — это все качества, которые, как мне кажется, есть и в главной героине Эльзе. Надеюсь, это такое наше совпадение», — поделился режиссер.

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Филипп Гуревич уже знаком краснодарской публике: в репертуаре театра есть его постановка «Фро» по одноименному рассказу Андрея Платонова, премьера которой состоялась в 2025 году.



Гуревич окончил режиссерский факультет ГИТИСа и актерский факультет Театрального училища им. Щепкина. Работал в московских театрах — «Гоголь-центре», «Современнике», РАМТе, Театре им. Маяковского, «Школе современной пьесы».

Режиссер Филипп Гуревич на репетиции спектакля «Земля Эльзы» © Фото Юлии Марининой

Показы спектакля «Земля Эльзы» пройдут 14, 15 и 16 августа на камерной сцене. Подробности можно уточнить в кассе театра.