Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Филипп Гуревич поставил в Театре драмы новый спектакль — на этот раз по современной пьесе о поздней любви. Премьера состоится 14, 15 и 16 августа (16+)
Пресс-служба Краснодарского академического театра драмы сообщила, что первой премьерой 107-го театрального сезона станет спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович.
Ярослава Пулинович — ученица Николая Коляды и представительница уральской драматургической школы. Она написала «Землю Эльзы» в 2015 году, и с тех пор пьесу ставят в России и за рубежом. В прошлом году ее читали в Молодежном театре Краснодара — в рамках проекта «Аврора читает».
Режиссер Филипп Гуревич обозначил жанр будущего спектакля как притчу, рассказанную с элементами иронии. По его словам, за внешне бытовым сюжетом он видит почти сказочную историю.
Главная героиня — Эльза Александровна, которой уже за семьдесят: всю жизнь она подавляла себя, считая, что счастья не будет, но после смерти нелюбимого мужа встречает дачника Василия Игнатьевича и впервые получает возможность выбрать любовь.
Роль Эльзы исполнит ведущая актриса Краснодарского театра драмы Ольга Светлова, служащая в труппе с 1972 года.
За эти годы она сыграла свыше 60 ролей, среди которых Раневская в «Вишневом саду», Шарлотта в том же спектакле, Екатерина II в «Капитанской дочке» и Атаманша в «Снежной королеве». В 1994 году она получила звание «Заслуженная артистка России».
«В ней есть уникальный стержень, при этом какое-то огромное человеколюбие, опытность, ироничность — это все качества, которые, как мне кажется, есть и в главной героине Эльзе. Надеюсь, это такое наше совпадение», — поделился режиссер.
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Филипп Гуревич уже знаком краснодарской публике: в репертуаре театра есть его постановка «Фро» по одноименному рассказу Андрея Платонова, премьера которой состоялась в 2025 году.
Гуревич окончил режиссерский факультет ГИТИСа и актерский факультет Театрального училища им. Щепкина. Работал в московских театрах — «Гоголь-центре», «Современнике», РАМТе, Театре им. Маяковского, «Школе современной пьесы».
Показы спектакля «Земля Эльзы» пройдут 14, 15 и 16 августа на камерной сцене. Подробности можно уточнить в кассе театра.
Как писали Юга.ру, в июне Краснодарский театр драмы завершил 106-й сезон премьерой «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта — «сказкой для взрослых» о богах и доброй проститутке.