В Гулькевичах открылся обновленный офис Альфа-Банка
Фиджитал-отделение Альфа-Банка — 521 по счету в России — заработало в Гулькевичах на улице Комсомольской, 97
Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка.
Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, громоздкой техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.
Кофе, библиотека и умные камеры:
«Для жителей нашего города теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта «365 дней без процентов». Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — отмечает руководитель офиса Гаянэ Кабанкова.
Ранее отделения нового формата также заработали в Краснодаре, Белореченске, Новокубанске, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Кропоткине, Курганинске, Крымске, Абинске, Лабинске и Адыгее.