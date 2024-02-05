В Гулькевичах открылся обновленный офис Альфа-Банка

Фиджитал-отделение Альфа-Банка — 521 по счету в России — заработало в Гулькевичах на улице Комсомольской, 97

Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, громоздкой техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

Кофе, библиотека и умные камеры: Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

«Для жителей нашего города теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта «365 дней без процентов». Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — отмечает руководитель офиса Гаянэ Кабанкова.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»