В Гулькевичах открылся обновленный офис Альфа-Банка

Реклама АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 ERID: j1SVHyf65EC2YF6xB
Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Фиджитал-отделение Альфа-Банка — 521 по счету в России — заработало в Гулькевичах на улице Комсомольской, 97

Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка. 

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, громоздкой техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами. 

Кофе, библиотека и умные камеры:

«Для жителей нашего города теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта «365 дней без процентов». Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — отмечает руководитель офиса Гаянэ Кабанкова.

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Ранее отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-КубаниКропоткинеКурганинскеКрымскеАбинске, Лабинске и Адыгее.

Альфа-Банк Банки Гулькевичский район Финансы Экономика

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