Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша. Чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

Какое имя дать денежному дереву — Фёдор, Алевтина, Альфонс? Как вырастить красный перец из карандаша? Что можно сделать из просроченных пластиковых карт? Мы не сошли с ума — просто рассказываем, как прошло открытие третьего фиджитал-офиса Альфа-Банка в нашем городе.

В своей тарелке В самом центре Краснодара — недалеко от Александровской арки, на улице Красной, 176 — Альфа-Банк открыл третий по счёту фиджитал-офис в городе и 211-й в России.

Сразу узнаём место действия по большим витражным окнам и лаконичной чёрной вывеске с названием банка. Заходим внутрь: светлый, просторный зал, напоминающий кофейню, приветливые менеджеры в стильных красных костюмах. На месте и терминал с Face ID, и мобильный стол-кракен, и матовая фотозона с эффектной растительностью.

Если вы пропустили предыдущий репортаж, знайте: всё это в порядке вещей для новых офисов Альфа-Банка. Три года назад, вдохновившись атмосферой уютных городских кофеен и стилем популярных айти-корпораций, банк придумал новый формат отделений — фиджитал. Это гибрид технологий и человеческого общения. Здесь искусственный интеллект заменил большие компьютеры и теперь решает все задачи быстро и прямо в вашем смартфоне, пока вы отдыхаете за «Краткой историей будущего» с чашкой ароматного кофе.

На входе стоит терминал с Face ID. распознает ваше лицо, здоровается по имени, передает задачу сотруднику, а на ваш гаджет приходит push-уведомление с цифровым талоном © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Управляющая филиалом, за ней — большой шкаф-органайзер с кофемашиной, мини-библиотекой и эко-товарами. Внутри спрятаны гардероб и два принтера © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Фотозона © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Преговорная © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Переговорная © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Комната с банкоматом и счётной машинкой для приватных операций с наличными © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

На одной волне В новом отделении на Красной работают 18 человек. В банке отказались от стандартного дресс-кода «белых воротничков» в пользу чёрных брючных костюмов с белыми кедами.

Нет и стационарных рабочих мест с проводами, большими компьютерами и принтерами — минус ещё один фактор стресса. Менеджер общается с клиентом за удобными столиками или в приватной переговорной, из гаджетов — только ноутбук или планшет.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

«Проще стало не только разговаривать, но и работать. Раньше сотрудники использовали несколько разных программ, между которыми постоянно приходилось переключаться — мы заменили их единым приложением. В нём собрана полная информация о клиенте, видны его запросы и предпочтения, удобно предложить именно то, что ему нужно», — рассказывают в банке.

На открытии у сотрудников нового отделения появился свой талисман — денежное дерево, который гости, подбирая созвучное банку имя, в шутку назвали Альфонсом.

Поздравить Альфа-Банк с «прибавлением» приехал министр экономического развития по Краснодарскому Краю Алексей Юртаев. Он отметил, что ежегодно банк кредитует экономику Кубани на более чем 100 млрд рублей. За восемь месяцев 2022 года краснодарский филиал увеличил объёмы кредитования более чем на 43%. А открытие офиса нового поколения — ещё одно свидетельство непрерывного развития банка.

Управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов и министр экономразвития по Краснодарскому краю Алексей Юртаев поливают новый талисман отделения — денежное дерево Альфонс © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов и министр экономразвития по Краснодарскому краю Алексей Юртаев поливают новый талисман отделения — денежное дерево Альфонс © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка © Фото Юга.ру

Ничто человеческое Альфа-Банку не чуждо, особенно любовь к животным. Поэтому вскоре, прогуливаясь с собачкой по Красной, зайти можно будет не только в дог-френдли кафе.

Можно со своим На дверях первого фиджитал-офиса в Краснодаре на улице 1-го Мая, 158 уже появился большой стикер с изображением собаки. Это значит, что здесь вашего питомца, кем бы он ни был, ждёт миска с водой и медицинские препараты. Вскоре прийти с домашним животным можно будет в любое отделение нового формата в городе. Ограничений по габаритам питомца нет.

Кроме традиционных домашних любимцев — котов и собак — в pet-friendly офисах Альфа-Банка уже побывали ёжики, ящерица, шиншилла, енот, хорёк, улитка и попугай. Сотрудники не только помогли присмотреть за очаровательными посетителями, но и устроили им небольшую фотосессию.

Альфа-Банк стал первым российский pet-friendly банком. В октябре 2021 года в Москве появились пять первых офисов, где ждут клиентов с питомцами. Сейчас таких отделений — 75 в 25 городах, а к концу года станет больше ста.

Узнать, какие офисы Альфа-Банка — pet-friendly, можно онлайн. Для этого на карте отделений в приложении или на сайте банка нужно включить фильтр «Можно с питомцами». На карте появятся офисы, отмеченные значком с изображением лапки животного.

Зачем всё это нужно? Всё просто: новая концепция старается помочь клиенту комфортно решить свой финансовый вопрос. Фиджитал-офисы — часть городской среды. Когда питомец не мёрзнет на привязи за дверью, хозяину не нужно спешить и тревожится.

Запуск pet-friendly офисов — ещё один шаг программы корпоративной социальной ответственности компании. Ранее Альфа-Банк запустил «Альфа-Друга» — телеграм-бота для помощи животным. Он отвечает на самые частые вопросы о здоровье животных и подсказывает, что делать при недомогании друга, а ещё помогает найти питомца.

4800 деревьев Или 80 тыс. пачек бумаги — столько сэкономил Альфа-Банк за год с помощью онлайн-технологий. Теперь 87% кредитов и кредитных карт банка можно оформить онлайн. 97% самых популярных услуг — оформление договоров по кредитам и страхованию, получение наличных и другие — перевели на электронное подписание в приложении. За это независимые эксперты EcoBestAward* назвали Альфа-Банк лучшим безбумажным банком России.

Новое отделение на Красной сохранит 10 тонн бумаги за год.

«Что останется от этого карандаша, когда он испишется?», — спрашивает ведущий. Гости переглядываются, что бы это могло быть? Сотрудница банка подсказывает: «Из этого может что-то вырасти». Зерно? Семена? Пшеница? «Что-то в корпоративном цвете банка — красное. Это можно добавить в салат!»,— говорит она. Ну конечно! Это красный перец. Когда стержень испишется, в колпачке карандаша покажутся семена овоща.

Гости и сотрудники Альфа-Банка на открытии фиджитал-офиса на Красной © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Гости и сотрудники Альфа-Банка на открытии фиджитал-офиса на Красной © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Гости и сотрудники Альфа-Банка на открытии фиджитал-офиса на Красной © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Гости и сотрудники Альфа-Банка на открытии фиджитал-офиса на Красной © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Гости и сотрудники Альфа-Банка на открытии фиджитал-офиса на Красной © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Вторую жизнь в Альфа-Банке получили не только карандаши, но и самые востребованные в кредитных организациях физические носители — пластик и бумага. В новом офисе на большом шкафу-органайзере есть полка с эко-аксессуарами в корпоративных цветах Альфа-Банка. Здесь и в онлайн-магазине банка можно купить ручки из переплавленных пластиковых карт и эко-блокноты. А ещё там представлен симпатичный мерч «Для умных и свободных» — базовые худи и футболки, носки и пледы.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Юга.ру

Вслед за Альфа-Банком подобные точки продаж на стыке технологий и живого общения всё чаще стали открывать другие крупные игроки индустрии. Однако Альфа-Банк такая тенденция не расстраивает. «Мы знаем, что некоторые банки начали копировать эту модель. И гордимся, что мы первые это запустили. Копирование другими банками поддерживает этот тренд, поэтому мы ожидаем, что в будущем отделения банка будут выглядеть именно так не только у нас, а во всей индустрии», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов.